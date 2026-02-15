Haberler

Trendyol Süper Lig: Göztepe: 0 Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Göztepe: 0 Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Kayserispor ile karşılaştı ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Maçta iki takım da önemli pozisyonlardan yararlanamadı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Janderson'un sağ taraftan kullandığı uzun taç atışında ceza sahası içinde Allan'ın kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Dorukhan uzaklaştırdı.

65. dakikada Krastev'in ceza sahası dışından sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

72. dakikada sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu sağına çeken Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

79. dakikada Janderson'un sol taraftan kullandığı taç atışında ön direkte Mohammed'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bilal'de kaldı.

85. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Lis'in çeldiği topu Allan kornere gönderdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Alper Akarsu, Ogün Kamacı, Mert Bulut

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Uğur Kaan Yıldız dk. 75), Anthony Dennis (Musah Mohammed dk. 75), Novatus Miroshi, Cherni (Taha Altıkardeş dk. 90), Filip Krastev, Guilherme (Alexis Antunes dk. 56), Janderson (Arda Okan Kurtulan dk. 90)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Bayır

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Kayserispor: Bilal Bayazit, Joshua Brenet, Semih Güler, Stefano Denswil, Lionel Carole (Jadel Katongo dk. 46), Furkan Soyalp (Talha Sarıaslan dk. 90), Dorukhan Toköz, Laszlo Benes (Joao Mendes dk. 55), Ramazan Civelek (Mehmet Eray Özbek dk. 66), Miguel Cardoso (Fedor Chalov dk. 67), German Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Burak Kapacak, Samuel Mather, Carlos Mane, Indrit Tuci

Teknik Sorumlu: Muhammed Türkmen

Sarı kartlar: Mateusz Lis, Malcom Bokele (Göztepe), Onurcan Piri (Kayserispor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Trump, hepsiyle ABD'de görüşecek! Aralarında Türkiye de var
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep

"Adı ne olursa olsun bunu istiyoruz"
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti

Genç kadının jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor liderlik fırsatını tepti

Amedspor liderlik maçına çıktı! İşte sonuç
Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi

Derbide rakibine set vermediler! 8 maçlık seri sona erdi
İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü

Tüm ülke Asensio'yu konuşuyor
Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Amedspor liderlik fırsatını tepti

Amedspor liderlik maçına çıktı! İşte sonuç
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti

Eşiyle tartışıp düştü, yardım beklerken dehşet yaşandı
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik