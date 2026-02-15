Trendyol Süper Lig: Göztepe: 0 Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Kayserispor ile karşılaştı ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Maçta iki takım da önemli pozisyonlardan yararlanamadı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Janderson'un sağ taraftan kullandığı uzun taç atışında ceza sahası içinde Allan'ın kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Dorukhan uzaklaştırdı.
65. dakikada Krastev'in ceza sahası dışından sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.
72. dakikada sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu sağına çeken Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
79. dakikada Janderson'un sol taraftan kullandığı taç atışında ön direkte Mohammed'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bilal'de kaldı.
85. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Lis'in çeldiği topu Allan kornere gönderdi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Alper Akarsu, Ogün Kamacı, Mert Bulut
Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Uğur Kaan Yıldız dk. 75), Anthony Dennis (Musah Mohammed dk. 75), Novatus Miroshi, Cherni (Taha Altıkardeş dk. 90), Filip Krastev, Guilherme (Alexis Antunes dk. 56), Janderson (Arda Okan Kurtulan dk. 90)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Bayır
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Kayserispor: Bilal Bayazit, Joshua Brenet, Semih Güler, Stefano Denswil, Lionel Carole (Jadel Katongo dk. 46), Furkan Soyalp (Talha Sarıaslan dk. 90), Dorukhan Toköz, Laszlo Benes (Joao Mendes dk. 55), Ramazan Civelek (Mehmet Eray Özbek dk. 66), Miguel Cardoso (Fedor Chalov dk. 67), German Onugkha
Yedekler: Onurcan Piri, Burak Kapacak, Samuel Mather, Carlos Mane, Indrit Tuci
Teknik Sorumlu: Muhammed Türkmen
Sarı kartlar: Mateusz Lis, Malcom Bokele (Göztepe), Onurcan Piri (Kayserispor) - İZMİR