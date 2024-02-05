Göztepe, transfer çalışmalarına devam ediyor

1'inci Lig'de İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'ı evinde 4-0 yenip Süper Lig yolunda tam gaz ilerleyen Göztepe, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. 9 Şubat tarihinde son erecek ara transfer sezonunda Norveç'in Sarpsborg takımından İsveçli orta saha Lundqvist ile Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 Sofya'dan Brezilyalı stoper Heliton'u renklerine bağlayan Göztepe, Turgay Gemicibaşı'yla da her konuda anlaştı. Son olarak Avusturya Bundesliga'da Austria Klagenfurt takımında oynayan 27 yaşındaki orta saha ile tüm pürüzlerin giderildiği ve sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

SIRA GOLCÜDE

Turgay'ı da alarak orta alanını güçlendiren Göztepe'de artık gözler golcü transferine çevrildi. Mame Diouf'tan sakatlığı nedeniyle haftalardır yararlanamayan sarı-kırmızılıların perşembe gününe kadar kesin olarak en az bir forvetle sözleşme imzalayacağı bildirildi. Yurt içi ve dışında birçok futbolcuyu takibine alan sarı-kırmızılıların, golcü tercihinin yabancı olacağı ifade edildi. Perşembe gününe kadar yeni golcüsünü resmen açıklayacak yönetimin ileri uca bir takviye daha yapabileceği de kaydedildi.