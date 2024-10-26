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Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 Yenerek Üç Puanı Kaptı

Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 Yenerek Üç Puanı Kaptı
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Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Göztepe'den Isaac ve Tijanic'in golleriyle galip gelen İzmir ekibi, önemli bir üç puan aldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sol kanattan Eren Elmalı'nın yerden ceza sahası içine gönderdiği ortada Muhammed Cham'ın şutunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

60. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Juan'ın vuruşunda savunmadan seken topu Isaac filelere gönderdi. 1-0

62. dakikada sağ kanattan Ozan Tufan'ın pasında Lundstram'ın şutunda Bokele topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada beyaz noktanın başına geçen Banza meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

80. dakikada ceza sahası dışından Visca'nın şutunda top az farkla auta çıktı.

81. dakikada sağ kanattan Visca'nın ortasında ceza sahası içinde Umut Bozok'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

90+2. dakikada gelişen Göztepe atağında Djalma'nın pasında topla buluşan Tijanic'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-1

Hakemler: Cihan Aydın, Bilal Gölen, Uğur Sarı

Göztepe: Mateusz Lis, Heliton, Koray Günter, Malcom Bokele Mputu, Djalma Silva, Ogün Bayrak (Lasse Nielsen dk. 65), Anthony Junior Dennis, David Tijanic (dk. 90+3 Victor Hugo), Isaac Solet (İsmail Köybaşı dk. 90+3), Juan (Kuryu Matsuki dk. 70), Datro Fofana (Ahmed Ildız dk. 65)

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Taha Altıkardeş, Nazım Sangare, İzzet Malak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Batista Mendy, Eren Elmalı (Borna Barisic dk. 88), John Lundstram, Edin Visca, Enis Bardhi (Muhammed Cham dk. 46), Ozan Tufan (Umut Bozok dk. 78), Okay Yokuşlu, Pedro Malheiro (Stefano Denswil dk. 46), Simon Banza, Denis Draguş (Anthony Nwakaeme dk. 46)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Poyraz Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Isaac (dk. 60) David Tijanic (dk. 90+2) (Göztepe), Simon Banza (dk. 64 pen.) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dennis (dk. 28) (Göztepe)

Sarı kartlar: Stoilov, Isaac (Göztepe), Okay Yokuşlu, Mendy (Trabzonspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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