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Göztepe, Trabzonspor Maçına Hazır

Göztepe, Trabzonspor Maçına Hazır
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Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Takım, taktikal çalışmalara odaklanarak kampa girmeye hazırlanıyor.

Göztepe, Trabzonspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını tamamladı.

İzmir kulübünün açıklamasına göre sarı-kırmızılılar, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik çalıştı.

Göztepe, bugün Trabzon'a giderek kampa girecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Göztepe, 55 yıl sonra finale yükselerek kupa hasretini sonlandırmak için mücadele edecek.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
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