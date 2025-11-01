Haberler

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Rekabeti Artırmalıyız

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Rekabeti Artırmalıyız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, takımın rekabet ortamını artırması gerektiğini ve yeni yıla kadar maksimum puan hedeflediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, takımda rekabeti artırmaları gerektiğini vurgulayarak, "Yeni yıla kadar maksimum puanı toplamak istiyoruz." dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, deplasmanda kaybettikleri 2 maçın ardından bugün aldıkları 3 puanın çok değerli olduğunu söyledi.

İlk golden sonra goller bulup maçı koparabileceklerini vurgulayan Stoilov, "İkinci yarıda aynı zamanda yakaladığımız kontrataklar oldu ama forvet oyuncularımız maalesef değerlendiremediler. Maçın sonlarına doğru da rakibimizin baskısı oldu. Gençlerbirliği aynı zamanda iyi bir takım. Tabi ki biliyoruz şu anda takımda arttırmamız gereken bir rekabet ortamı var. Yeni yıla kadar maksimum puanı toplamak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Daha sonra da bu takımdaki rekabeti arttırmak için gerekli adımları atacağız." diye konuştu.

Olaitan'ın oyuna girdikten sonra takım performansından düşüş olup olmadığına ilişkin soruya Stoilov, şöyle cevap verdi:

"Olaitan'dan çok fazla beklentimiz var. Bugün maça girdiğinden itibaren bir amatör oyuncu gibi gördük onu sahada. Bunu bir an önce benim çözmen gerekiyor. Bu sorun aslında daha önce başlayan bir sorun. Milli takımı Göztepe'den daha fazla düşündü kendisi. Benim bunu bir an önce çözmem gerekiyor. Bunun başka bir yolu kesinlikle yok. Çünkü baktığınızda 1,5-2 ay önce çok yüksek seviye oynayan bir oyuncu var ama şimdi bir amatör oyuncu gibi sahada oynuyor. Bunu kesinlikle çözmem gerekiyor. Sabra sakatlığı vardı 1-2 antrenman yaptı ve bugün onu da oyuna aldık. Ön tarafta çok fazla elimizde seçenek yok. Burada biraz önce belirttiğim gibi rekabeti kesinlikle arttırmamız gerekiyor ama Olaitanla ilgili olarak bir kez daha söylüyorum. Kesinlikle benim istediğim gibi kulübümüzün, taraftarlarımızın istediği gibi oynaması gerek. Bunun başka bir yolu yok. Ben kimsenin gözünün yaşına kesinlikle bakmam. Bunun benim için başka yolu kesinlikle yok. Bu konuda oldukça netim."

Stanimir Stoilov, üretici oyunculara ihtiyaçları olduğunu, Romulo gibi bir oyuncuyu getirmek için her şeyi yapacaklarını, rekabeti artıracak oyunculara ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Başına ödül konan ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'da cumhurbaşkanı seçildi

Ülkesinin seçilmiş ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Son 5 maçta dördüncü galibiyet! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tarih yazıyor

Yolun sonu Premier Lig! Acun'un takımı tarih yazıyor
Su dolu çukurdan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Su dolu çukura bakanlar korkunç manzarayla karşılaştı
Viral olan fotoğrafa AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan ilginç yorum

Viral olan fotoğrafa AK Partili vekilden çarpıcı paylaşım
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
Hızını alan Aboubakar dur durak bilmiyor: 3 maçta 5 gole katkı

Dur durak bilmiyor! Neler yapıyorsun öyle Aboubakar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.