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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: 'Kaybetmemiz çok üzücü'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: 'Kaybetmemiz çok üzücü'
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Haberler
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Göztepe, Kayserispor maçında 1-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, basın toplantısında takımının ilk yarıda sergilediği performanstan mutsuz olduğunu belirtti ve gol atamama sorununa değindi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kayserispor maçının ardından, "Bugün kaybetmemiz bizim adımıza çok üzücü" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu. 2-3 maçtır gol atamadıklarını belirten Stoilov, "Tabii ki bugün kaybetmemiz bizim adımıza çok üzücü. Bugün sahada iki farklı yüzümüzü gösterdiğimizi düşünüyorum. İlk yarıya baktığımızda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ve net bir fırsat oluşturamadık. İkinci yarıda farklı bir şekilde sahaya çıktık, çok daha güçlü ve hırslıydık. Bu bizim sahadaki gücümüzü sürekli artırdı. İkinci yarıda sahada güzel şeyler oluşturduk ve net fırsatlar da yakaladık. Fakat maalesef bunları gole çeviremedik. Son 2-3 maçtır gol atamıyoruz. 'Santrforumuz yok' diye geçiştirebiliriz ama bu kesinlikle bahane değil, orada kim oynarsa oynasın en iyisini yapmalı ve golü bulmalı. Benim için burada en önemli olan ilk yarıda gösterdiğimiz ve benim kesinlikle mutsuz olduğum, bir daha sahada görmek istemediğim performanstı. Bu bizim adımıza çok üzücüydü ve bir daha kesinlikle olmasını istemiyorum. Çünkü Göztepe'nin oynadığı her maçta kesinlikle maç boyunca yüksek hırsla sahada olması gerekiyor. Şimdi biz kendimizi bir sonraki maça hazırlayacağız. Her maç çok değerli ve oyuncularımız her maçı kazanmak için her şeylerini vermeliler" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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