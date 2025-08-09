Göztepe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Karşılaşıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonunda yarın ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Geçen sezon tekrar döndüğü Süper Ligi, 50 puanla tamamlayan Göztepe, ligdeki 32. sezonuna Çaykur Rizespor deplasmanında başlayacak.

Transfer döneminde geçen sezonki kadrosundan 11 futbolcuyla yollarını ayıran, 1 futbolcusunun bonservisini kiralayan İzmir kulübü, 7'si yabancı 9 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Göztepe, Çaykur Didi Stadı'nda, hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği müsabakada, yarın saat 19.00'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Ogün Bayrak yarın forma giyemeyecek.

15. randevu

Rakibiyle daha önce Süper Lig'de 14 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 20 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 25 gol gördü.

Çaykur Rizespor deplasmanında henüz galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip geride kalan 7 dış saha maçında 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Göztepe'nin Süper Lig'de yer aldığı 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında sarı-kırmızılı ekibin başında 40 lig maçına çıktı.

Süper Lig'de daha önceki maçları

Bu sezon ligde yer alan takımların hepsiyle daha önce Süper Lig'de karşılaşan Göztepe, en çok maçı Galatasaray ile oynadı.

Galatasaray ile 62 müsabakaya çıkan Göztepe, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 58, Gençlerbirliği ile 36, Trabzonspor ile 30 maçta rakip oldu.

İzmir temsilcisi, Eyüpspor'a karşı Süper Lig'de oynadığı 2 maçta galip gelemedi.

Samsunspor ve Konyaspor'a karşı yüzde 50 galibiyet oranı bulunan Göztepe, Fatih Karagümrük'e karşı yüzde 14,3 ve Gaziantep FK'ye karşı da yüzde 12,5 galibiyet oranı elde etti.

Göztepe'nin Süper Lig'deki rakipleriyle maçları

Göztepe'nin bu sezonki rakipleriyle ligde daha önce oynadığı karşılaşmalarda elde ettiği sonuçlar şöyle: