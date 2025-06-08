Göztepe Spor Kulübü 100. Yıl Dönümünde Başarılarla Dolup Taşıyor

Göztepe Spor Kulübü 100. Yıl Dönümünde Başarılarla Dolup Taşıyor
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İzmir'de 1925 yılında kurulan Göztepe Spor Kulübü, 100. yılda, kadın voleybol takımının ve erkek basketbol takımının elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Göztepe, çeşitli branşlarda ulusal ve uluslararası başarılar elde ederken, olimpik branşlara olan yatırımlarla da yeni sporcular yetiştirmeye odaklanıyor.

İzmir'de 1925 yılında kurulan, futbol başta olmak üzere birçok branşta faaliyet gösteren Göztepe Spor Kulübü, 100. yılını çeşitli branşlardaki başarılarıyla süsledi.

Göztepe Kadın Voleybol Takımı, 1. Lig A Grubu'nda oynadığı 22 maçın 21'ini kazanarak üstün bir performans gösterdi.

Play-off maçlarında da galibiyetlerini sürdüren takım, yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek.

Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde de başarılı bir sezon geçiren Göztepe, A Grubu'nu 3. sırada tamamladı.

Final grubundaki 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı kırmızılı erkek basketbol takımı, şampiyonluğa ulaştı ve Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Futbolda geçen sezon Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe, sezonu 8. sırada tamamladı.

UEFA Konferans Ligi'ne katılma hayaline ulaşamayan takım, özellikle kendi sahasında oynadığı futbolla tüm rakiplerine zorluklar yaşattı, futbol camiasının takdirini topladı.

Alt branşlarda da başarı geldi

Göztepe Cimnastik yöneticisi de olan olimpiyat madalyalı sporcu Ferhat Arıcan, Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında erkekler paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

Göztepe Cimnastik'in milli sporcusu Mehmet Ayberk Koşak da aynı organizasyonda halka aletinde bronz madalya elde etti.

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Göztepe'nin milli okçusu Zeynep Köse, kadın takımıyla birlikte Avrupa üçüncülüğü yaşadı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Dünya Tekvando 10. Başkanlık Kupası'nda mücadele eden Yunus Emre Özden ile Ali Kerem Berktaş da altın madalya aldı.

"Branşları işin uzmanı olan kişilere emanet ettik"

Göztepe'nin olimpik branşlardan sorumlu sportif direktörü Deniz Durmaz, AA muhabirine, her başarı hikayesinde geçmişten gelen bir kültür, çok çalışma ve iyi bir planlama olduğunu söyledi.

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil'in olimpik branşlara verdiği önemin başarıya daha kolay ulaşılmasını sağladığını ifade eden Durmaz, "Aldığımız sorumluluk gereği başarılı olmamız gerekiyor. Çok fazla kişiye spor yapma imkanı tanıyoruz. Birçok çocuğu sporla tanıştırıyoruz. Böyle sosyal bir yönümüz var ama Göztepe'nin olduğu yerde başarı da olmak zorunda. Bu bayrağı yukarı taşıma sorumluluğu üzerimizde." dedi.

Durmaz, branş yapılanmalarında özerk hale getirdikleri ayrı bir yönetim sistemi kurduklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Yelkenle başlayan ve cimnastikle devam eden sisteme yüzme, okçuluk ve tekvandoyu da dahil ettik. Branşları, işin uzmanı olan kişilere emanet ettik. En bariz örneğini cimnastik olarak söyleyebilirim. Olimpiyat madalyalı sporcumuz Ferhat Arıcan şubemizi yönetiyor. Hem kendisi sporcu olarak devam ediyor hem de bir idareci olarak yeni Ferhatların yetişmesi için çalışıyor."

Deniz Durmaz, daha çok sporcuya ulaşmak, olimpiyatlara daha fazla sporcu hazırlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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