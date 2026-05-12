Göztepe, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Göztepe, antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan çalışmalarda futbolcular, pas ve top kapma çalışmalarına odaklandı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda oyunla idmanı tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, ligin son haftasında 16 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Samsunspor'a konuk olacak.