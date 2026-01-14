Haberler

Göztepe'de Sabra ve Ruan'a alıcı çıkmadı

Göztepe'de Sabra ve Ruan'a alıcı çıkmadı
Güncelleme:
SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, Çaykur Rizespor ile yapacağı maç öncesi Ruan ve Sabra ile yollarını ayırmak istiyor fakat bu oyuncular için henüz alıcı çıkmadı. Yabancı kontenjanını boşaltıp yeni bir golcü almak isteyen Göztepe, ara transfer döneminde resmi teklif bekliyor.

SÜPER Lig'de pazartesi günü ikinci yarının ilk haftasında evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin yollarını ayırmak istediği Ruan ve Sabra için alıcı çıkmadı. Yabancı kontenjanını boşaltıp bir Brezilyalı golcü daha almayı planlayan sarı-kırmızılılarda Ürdünlü 19 yaşındaki forvet Sabra'nın kiralanacağı, Brezilyalı sağ bek Ruan'ın ise bonservisiyle gönderileceği ifade edildi. Ancak ara transfer döneminde iki oyuncu için Göztepe'ye hiçbir resmi teklif gelmedi.

Sabra transferinde 1'inci Lig ekibi Manisa FK'nın bir dönem girişimde bulunduğu ancak işin resmiyete dökülmediği vurgulandı. Sezon başında Brezilya'nın Atletico Goianiense takımından gelen 30 yaşındaki Ruan'la 2026 yılına kadar sözleşme imzalanırken, Al Wahdet takımından alınan Sabra'nın ise mukavelesi 2029 yılında sona erecek. Ruan bu sezon Göztepe forması ile sadece 2 lig maçına çıkıp 115 dakika süre aldı. Sakatlıklarla boğuşan Sabra ise 9 maçta 91 dakika oynayıp 1 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
