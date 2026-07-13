Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Sepil, Slovenya kampında açıklamalarda bulundu Açıklaması

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, "Bu sene ciddi bir para Emerson'dan gelecek gibi gözüküyor. Bu gelirlerin tamamı yine Göztepe için harcanacak. Bizim her kazandığımız para değerlidir. Bunu akıllı bir şekilde harcayacağız. Göztepe'nin büyümesi ve akademi için harcayacağız." dedi.

Sepil, Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında kamp yapan futbol takımını ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Göztepe'nin Avrupa kupalarına katılmaya hazır olduğunu aktaran Sepil, "Hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Geçen sene son maça kadar bunu kovaladık olmadı, çok üzüldük. Şimdi yeniden yapılanmamıza, futbolda yaptıklarımıza devam edip önümüzdeki sezonu başarılı bir şekilde kapatıp Avrupa'yı kovalayacağız. Hedef yine aynı." şeklinde konuştu.

19 yaş altı takımının bu sene Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettiğini anımsatan Sepil, bu başarının ardından oyunculara tüm liglerden ciddi ilgi olduğunu vurguladı.

Muğlaspor ile olan işbirliğine değinen Sepil, "Muğla'ya benim büyük bir sempatim var. Muğlaspor'u izliyorum. 3 yılda 3 lig çıkıp başarılı olmak hiç kolay değil. Onlara maddi olarak katkıda bulundum. Muğlaspor'a bir katkıda bulunabilir miyiz diye konuştuk. Bu çerçevede ilk işbirliğini Salem Bouajila üzerinden yaptık. Muğlaspor'la işbirliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

Altınordu'nun uzun zamandır yarışmacılıktan çekildiğini hatırlatan Sepil, onlarla da işbirliği yapmak istediklerini ancak kendi akademi projelerini düşündüklerini ve projelerinin uymadığını bildirdi.

Göztepe'nin finansal durumuna değinen Sepil, şunları kaydetti:

"Finansal olarak iyi durumda olduğumuzun en iyi göstergesi bu yıl üçüncü sene ve yine bizim transfer limitimiz yok. O yazı federasyondan geldi. Niye transfer limitimiz yok? Çünkü hiç kimseye borcumuz yok. Siz bu borçsuzluğunuzu tespit ettirdiğinizde federasyona bu konuda bu belgeyi alıyorsunuz. Başka bunu alan takım var mı bilmiyorum ama açıklanmadığına göre herhalde yok diye düşünüyorum. Çünkü bu yazılar kulüplere bilgi olarak geliyor. Böyle bir açıklama yapmadıkları için bunu başaran tek kulüp olduğumuzu düşünüyorum. Bizim için Göztepe'nin geleceğini adım adım ve doğru bir şekilde hazırlamamız gerekiyor. Bunu yaparken bize zaman zaman soruluyor. İşte transferler yapıyor, Romulo gibi oyuncular satılıyor. Bu sene ciddi bir para Emerson'dan gelecek gibi gözüküyor. Bu gelirlerin tamamı yine Göztepe için harcanacak. Bizim her kazandığımız para değerlidir. Bunu akıllı bir şekilde harcayacağız. Göztepe'nin büyümesi ve akademi için harcayacağız."

Takımın maaş bütçesinin diğer kulüplere göre düşük olmasının oyuncuların Göztepe'ye çok daha az maliyetlerle gelmesinden kaynaklandığını belirten Sepil, "Bugün bir Anadolu takımının getirdiği fiyatın yarı fiyatına tabi işin coğrafi ve farklı yönleri var ama yabancı oyuncu getirebiliyoruz. Burada bonservislere para vermekten de çekinmiyoruz. Bizim herhangi bir oyuncuya 3-4 milyon avro bonservis vermemiz şu an bizi ürkütmüyor. Gelen oyuncunun ister Türk olsun, ister yabancı olsun Premier Lig hayali olsun istiyoruz." diye konuştu.

Olimpik branşlara da değinen Sepil, cimnastik, yelken ve tekvando gibi diğer tüm alanlarda Türkiye şampiyonaları başta olmak üzere uluslararası yarışlarda Göztepeli sporcuların madalya almasının artık hayatın normal bir parçası haline geldiğini dile getirdi.

Salon branşlarında da yeni bir yapılanmaya gittiklerini aktaran Sepil, özellikle Sultanlar Ligi'nde mücadele eden voleybol takımına ciddi bütçeler ayırdıklarını, bu branşta yeni bir tarz oluşturup Avrupa kupalarını hedefleyen bir takım oluşturduklarını sözlerine ekledi.