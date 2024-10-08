Göztepe'nin Yıldızı Solet, Sakatlıktan Döndü ve İlk Golünü Attı

SÜPER Lig'de 3-1 öne geçtiği Samsunspor deplasmanında aldığı 4-3'lük mağlubiyetin ardından evinde Sivasspor'u 3-2 yenerek milli araya mutlu giren Göztepe'de futbolseverleri korkutan sakatlık yaşayan Isaac Solet, müthiş geri dönüş yaptı. Samsun deplasmanının henüz ilk dakikasında rakip oyuncuyla hava topunda kafa kafaya çarpışıp bilinçsiz bir şekilde yere yığılan Solet, oyuna devam edemeyip ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Geceyi hastanede geçiren 23 yaşındaki Orta Afrikalı oyuncu, kısa sürede iyileştikten sonra Sivasspor önünde formasına tekrar kavuşarak Göztepe kariyerindeki ilk golünü attı. Bu sezon sarı-kırmızılıların ligde oynadığı 7 maçta da ilk 11'de görev yapan Solet, ülkesinin milli takımına da seçildi.

Solet, Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri grup maçlarının aday kadrosuna davet edildi.