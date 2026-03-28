Göztepe'de Krastev gollerdi sıraladı

Göztepe'de Krastev gollerdi sıraladı
Göztepe'nin Bulgar orta saha oyuncusu Filip Krastev, Bulgaristan Milli Takımı'nda oynadığı özel maçta iki gol atarak dikkat çekti. Ara transfer döneminde takıma katılan Krastev, 6 maçta 1 asist yaparak formunu artırdı.

Süper Lig'de milli maç nedeniyle verilen aranın ardından önce deplasmanda Gençlerbirliği, sonrasında erteleme maçında evinde Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin Bulgar orta saha oyuncusu Filip Krastev milli takımında golleri sıraladı. Ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara gelip 6 maçta forma giyen ve 1 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcu Bulgaristan Milli Takımı'nın Solomon Adaları ile oynadığı özel maçta 2 gol attı.

Bulgaristan maçı 10-2 kazanırken, Krastev sahaya ilk 11'de çıktı. Oyuncu 39'uncu dakikada skoru 3-1'e getiren golü kaydederken, 44'te de Bulgaristan'ın 4'üncü golüne imza attı. Krastev 64'üncü dakikada ise oyundan alındı. Göztepe ara dönemde Beninli 10 numarası Junior Olaitan'ı 5+1 milyon euro'ya Beşiktaş'a sattı. Göz-Göz, Olaitan'ın yerini ise teknik direktör Stanimir Stoilov'un Levski Sofya takımından öğrencisi olan Krastev'le doldurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
