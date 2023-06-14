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Göztepe'nin 98. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Göztepe'nin 98. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Spor Haberleri

İzmir'in köklü kulüplerinden olan Göztepe, kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın ederek büyük bir coşku yaşarken, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı.

İzmir'in köklü kulüplerinden olan Göztepe, kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın ederek büyük bir coşku yaşarken, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı.

Göztepe Spor Kulübü, 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar akşam saatlerinden itibaren Göztepe Sahili, Güzelyalı Parkı, Göztepe Köprüsü gibi sembol yerlerde toplanmaya başladı. Taraftarlar toplandıktan sonra Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın etti. Saatler 22.00'ye kadar marşlar söyleyen taraftarlar, saat 22.00'de ise Göztepe Köprüsü'nün olduğu kısımda yan yan dizilerek meşaleleri ardı ardına yaktı. Göztepeli taraftarlar, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatırken, söyledikleri bestelerle de ortamı şölen havasına çevirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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