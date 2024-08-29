Göztepe maçında saldırıya uğramıştı! Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'un cezasına indirim

Tahkim Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan olaylı Göztepe karşılaşmasının ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'a verilen cezada indirime gitti.

504 BİN TL'DEN 168 BİN TL'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Kurul, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 504 bin TL'lik para cezasını 168 bin TL'ye düşürdü. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın cezası da 336 Bin TL'den 168 Bin TL'ye düşürüldü. Tahkim Kurulu, Göztepe maçında yaşananların ardından söz konusu iki isme para cezası vermişti.

TAHKİM KURULU'NUN İNDİRİM AÇIKLAMASI

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Yıldırım Ali Koç'un müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca verilen 504.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin İdarecisi Burak Çağlan Kızılhan'ın müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46. maddesi uyarınca verilen 336.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

GÖZTEPE'NİN CEZASI DA İNDİRİLMİŞTİ

Tahkim Kurulu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe- Fenerbahçe maçında yaşanan "taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle" İzmir ekibine verilen 2 maç seyircisiz oynama cezasını da 1 maça düşürmüştü.

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇINDA YAŞANANLAR

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde atılması ve yere düşürülmesi damga vurdu. İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı. Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden Fatih Özkan'ın itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı. Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

EV HAPSİ CEZASI ALDI

Savcılıkta ifade veren Fatih Özkan, "Ali Koç'u saha dışına çıkarmak istedim. Yerler ıslaktı, hızımı ayarlayamadım ve istemeden sert bir şekilde ittim. Yaralama kastım yoktu." diyerek kendini savunmuştu. Ancak bu savunma, hukuki süreçte Özkan'ın ceza almasına engel olamadı. Mahkeme, Özkan'a ev hapsi cezası verdi.

ALİ KOÇ VE FENERBAHÇE'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan, sarı-lacivertli camiadan ve Ali Koç'tan özür diledi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sarı-lacivertli camiadan özür dileyen Özkan, "17/08/24 tarihinde futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve halihazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeni ile son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim. Kamuoyunun bu olay nedeni ile daha fazla meşgul edilmemesi; her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulüp onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor kulübü başkanı Ali Y. Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm" ifadelerini kullandı.