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Göztepe, PAOK'un kalecisi Gugeshashvili için harekete geçti

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Göztepe, Yunan ekibi PAOK’un 27 yaşındaki kalecisi Luka Gugeshashvili’yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Göztepe, Yunan ekibi PAOK'un 27 yaşındaki kalecisi Luka Gugeshashvili'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. İzmir ekibinin oyuncuyla ilgili temaslarını sıklaştırdığı ve transferi kısa süre içerisinde tamamlamak istediği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kadrosundaki birçok bölgeyi güçlendiren İzmir temsilcisi, kaleci takviyesi için de harekete geçti. Mateusz Lis'in ayrılığının ardından bu bölgeye kaliteli bir isim kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı kaleciyi Yunanistan'da buldu.

Göztepe'nin, PAOK forması giyen 27 yaşındaki kaleci Luka Gugeshashvili ile ilgilendiği öğrenildi. İzmir temsilcisinin, Gürcü file bekçisi için temaslarını sıklaştırdığı ve transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği belirtildi. Gugeshashvili'nin de Göztepe'ye katılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Öte yandan geçtiğimiz sezonu Atromitos'ta kiralık olarak geçiren Gugeshashvili'nin, PAOK ile olan sözleşmesi 2028 Haziran'da sona eriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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