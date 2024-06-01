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Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan'ın sözleşmelerini uzattı

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Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan'ın sözleşmelerinin uzatıldığını resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı. İzmir ekibi, yeni sezonda takımda kalacak oyuncuları belirlemeye başladı.

Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan'ın sözleşmelerinin uzatıldığını resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, iç transferde çalışmalarına devam ediyor. İsmail Köybaşı ve Dennis'le sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar, daha sonra kiralık oyunculardan Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür edip vedalaştı. Sözleşmesi biten Atınç Nukan ve Fıratcan Üzüm'le de yollarını ayrıldı. İzmir ekibi, yavaş yavaş yeni sezonda takımda kalacak oyuncuları da belirlemeye başlarken ilk olarak Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan'ın sözleşmelerinin uzatıldığını resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kubilay Kanatsızkuş, Doğan Erdoğan'ın sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanarak oyuncumuzun sözleşmesini 2024-2025 sezonunun sonuna kadar uzattı. 2023-2024 sezonunun bitmesiyle birlikte sözleşmesi sona erecek olan Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş, 2024-2025 sezonun sonuna kadar 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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