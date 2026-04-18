Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe karşılaştı ve ilk yarıda Göztepe, Janderson'un golüyle 1-0 önde kapattı. Maç öncesinde yaşanan saldırılar sebebiyle saygı duruşunda bulunuldu.

Hakemler: Ali Yılmaz, Ogün Kamacı, Mücahid Adem Çelebi

Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Keita, Show, Tayfur Bingöl, Nonge, Rivas, Agyei

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Dennis, Miroshi, Ogün Bayrak (Dk. 25 Arda Okan Kurtulan), Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Gol: Dk. 3 Janderson (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 45+3 Arda Okan Kurtulan (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Agyei'nin sert vuruşunda kaleci Lis, topu zorlukla çeldi.

3. dakikada Göztepe öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Janderson, topu kaleci Serhat'ın sağından ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin yaptığı incelemede Janderson'un ofsaytta olmadığının tespit edilmesi üzerine hakem Ali Yılmaz, gol kararı verdi: 0-1

5. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Ceza sahası içine girer girmez topla buluşan Rivas'ın vuruşunda kaleci Lis, topu kornere çıkardı.

16. dakikada savunma arasına atılan pasla topla buluşan Tayfur Bingöl, topu ceza sahasında gönderdi. Topla buluşan Keita'nın vuruşunu kaleci Lis çeldi.

29. dakikada Kocaelispor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Agyei'nin sert vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

34. dakikada Kocaelispor'un organize atağında ceza sahası içi sağ çaprazında Agyei'nin vuruşu kaleci Lis'ten sekti. Kaleye yönelen topu kale direği önündeki Göztepe savunması kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları nedeniyle stadyumda müzik çalınmadı. Ayrıca karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş
