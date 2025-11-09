Göztepe, Kasımpaşa'yı 2-0 Mağlup Ederek Avrupa Yarışında Hız Kesti

SÜPER Lig'de takımı 1'inci Lig'den çıkaran teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki istikrarlı performansını iki sezondur sürdüren Göztepe, Kasımpaşa deplasmanını da 2-0 kazanırken ilkleri başarıp Avrupa yarışında hız kesmedi. Evinde Gençlerbirliği'nden sonra Kasımpaşa'yı da yenen Göz-Göz, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alarak milli araya moralli girdi. Bu yıl deplasmandaki ilk iki maçını kazanan, son 4 maçtır dış sahada 3 puana hasret kalan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da zincir kırdı. Ligde 12 maçta 6'ncı galibiyetini elde eden İzmir temsilcisi milli araya 22 puanla Avrupa kupaları potasında girdi.

JUAN KAZANDIRIYOR

Göztepe'nin bu sezon en skorer ismi olan Brezilyalı Juan, iç sahadaki 1-0'lık RAMS Başakşehir ve geçen hafta Gençlerbirliği maçlarının ardından Kasımpaşa deplasmanını da kazandıran isim oldu. Bu sezon daha önce iç sahada 3 gol atan Juan, Kasımpaşa önünde 2 golle galibiyeti getirirken ilk kez deplasmanda ağları sarstı. Juan, golleriyle Göztepe'nin aldığı son 3 galibiyetin mimarı oldu. Göztepe, Juan'ın takımının gollerini attığı son 3 maçı da kalesinde gol görmeden kazandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılara 9 hayati puan getiren 23 yaşındaki Brezilyalı, 3-0 kazanılan Beşiktaş sınavında da ilk golü atmıştı. Bu sezon daha önce iki kez 3 maçlık gol yememe serisi yakalayan Göz-Göz, 2 haftadır yine kalesini gole kapattı.

ÇOK DEĞERLİ GALİBİYET

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kasımpaşa zaferinin ardından, "Bizim için çok değerli bir galibiyetti çünkü iyi oyunculardan kurulu ve iyi bir hocası olan bir takıma karşı oynadık. Buna rağmen 90 dakika boyunca organizasyonumuzu ve taktiksel disiplinimizi korumamız benim adıma çok önemliydi. İlk yarıda çok fazla fırsat üretemedik ancak ikinci yarıda 3-4 net pozisyonumuz oldu. Aynı zamanda 2 gol bulduk ve galibiyete ulaştığımız için çok mutluyum. Hem organizasyonel anlamda hem de özgüven açısından çalışmalarımıza devam etmemiz ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunu yapacağız. Biraz önce de belirttiğim gibi milli ara öncesinde bizim adımıza çok önemli bir galibiyetti" dedi.

'TRİBÜNE SEZON SONUNDA GİDECEĞİM'

İstanbul'da maç sonunda taraftarlar tribüne çağırmasına rağmen gitmeyen Bulgar teknik adam, "Taraftarlarımıza çok saygı duyuyorum ve onlara teşekkür ediyorum. Onların da bana gösterdiği saygının farkındayım. Ben de onlara aynı şekilde çok saygı duyuyor ve çok seviyorum. Maçtan sonra taraftarlarımız beni tribüne çağırdı ancak ben sezon içinde tribünlere gidip bu tarz kutlamalara katılmayı sevmiyorum. Bu benim tarzım ve düşüncem. Bu tür kutlamaların sezon içinde oyuncular ve taraftarlar arasında olması gerektiğini düşünüyorum. Benim tribünlere gideceğim zaman sezon sonu olacaktır. 1'nci Lig'den Süper Lig'e yükseldiğimiz sezonda da taraftarlarımız beni tribünlere çağırmıştı ancak ben sezon sonunda gitmiştim. Bana gösterdikleri sevgi ve saygıdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Onları gerçekten çok seviyorum. Yaptığımız tüm çalışmaları onlar için, Göztepe ailesi için yapıyoruz. Umarım sezon sonunda bu kutlamaları hep birlikte yaparız" ifadelerini kullandı.

'ARDA OKAN HENÜZ MİLLİ SEVİYEDE DEĞİL'

Stanimir Stoilov bu sezon büyük çıkış yapan 22 yaşındaki sağ bek Arda Okan Kurtulan hakkında yöneltilen soruyu cevaplayıp, genç oyuncunun gelişiminden dolayı memnun olduğunu fakat A Milli Takım seviyesine ulaşması için daha çok çalışması gerektiğini belirtti. Stoilov, "Şu ana kadar kendisini çok geliştirdi. Her maç üzerine koyuyor. Bu maçta belki de en iyi performansını sergiledi. Kesinlikle motivasyonunu kaybetmemeli ve daha fazla çalışmaya devam etmeli. Umarım bir gün A Milli Takım teknik direktörünü arayacak ve, 'Sizin için bir özel oyuncum var' diyecek özgüvene sahip olabilirim. Arda Okan'ın şimdilik milli takım için bu özellikte bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Arda sıkı şekilde çalışmaya devam etmeli ve milli takım oyuncusu olmayı hak etmeli" dedi.

ATATÜRK'Ü UNUTMADI

Göztepe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87'nci yıl dönümünde unutmadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, Atatürk'ün hayatını kaybettiği 10 Kasım arifesinde oynanan maçta ısınmada sahaya, 'Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz' yazılı tişörtlerle çıktı. Göztepe'nin maç formasının göğsünde de Atatürk'ün fotoğrafı yer aldı.