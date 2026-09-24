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Göztepe ilk 6 haftada öne geçtiği 4 maçta kazanamadı ve 17. sırada yer aldı

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Göztepe ilk 6 haftada öne geçtiği 4 maçta kazanamadı ve 17. sırada yer aldı
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ilk 6 haftada 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 3 puan topladı ve 17. sırada yer aldı. İzmir ekibi, öne geçtiği 4 maçta skoru koruyamadı ve bu karşılaşmalardan galibiyet çıkaramadı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, Galatasaray, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve bu maçları galibiyet alamadan tamamladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamadı. İzmir ekibi, geride kalan 6 haftada 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 3 puan topladı ve 17. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılıların bu süreçte öne geçtiği maçlarda skoru koruyamaması ise dikkat çekti.

Ligin ilk haftasında Samsunspor'a konuk olan Göztepe, karşılaşmada önce 1-0, ardından 3-2 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. İkinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan İzmir ekibi, üçüncü haftada ise Galatasaray deplasmanında yine öne geçti. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, 1-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Dördüncü haftada sahasında Gaziantep FK'ye 4-2 kaybeden Göztepe, beşinci haftada ise Alanyaspor deplasmanında 1-0 öne geçtiği mücadeleyi 2-2 beraberlikle tamamladı. Son olarak altıncı haftada Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe, yine 1-0'lık üstünlük yakalamasına rağmen skoru koruyamadı ve mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Böylece Göztepe, ilk 6 haftada öne geçtiği 4 maçta üstünlüğünü koruyamadı ve bu karşılaşmaların hiçbirinden galibiyet çıkaramadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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