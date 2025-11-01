Haberler

Göztepe, Gençlerbirliği'ni 1-0 Geçti

Güncelleme:
Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe evinde Gençlerbirliği'ni 45+1’de Juan ile attığı golle 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktörler Stoilov ve Demirel, maç sonrası değerlendirmelerde bulundular.

SÜPER Lig'in 11'inci haftasında Göztepe evinde Gençlerbirliği'ni Juan'ın 45+1'inci dakikada attığı golle 1-0 yenerek çıkışa geçti. Maçın ardından iki takımın teknik adamları müsabakayı değerlendirdi.

Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Bulgar teknik adam, "Çok önemli galibiyetti. Özellikle deplasmanlarda kaybedilen 2 maçın ardından bu galibiyet çok değerliydi. Biz ikinci, üçüncü golü bulup maçı erken koparabilirdik. Yakaladığımız kontrataklar oldu ama forvetlerimiz maalesef değerlendiremedi. Gençlerbirliği iyi bir takım. Bizim artırmamız gereken bir rekabet ortamı var. Yeni yıla kadar elimizden geleni yapacağız ve maksimum puanları toplamalıyız" ifadelerini kullandı.

'OLAITAN, AMATÖR FUTBOLCU GİBİ OYNUYOR'

Stanimir Stoilov orta saha oyuncusu Olaitan'ı ise çok sert eleştirdi. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Beninli oyuncu için, 'Amatör futbolcu gibi oynadı' ifadelerini kullanan Stoilov, "Olaitan'dan beklentimiz fazla ama bugün maça girdiğinden itibaren amatör oyuncu gibi gördük. Bunu bir an önce çözmem gerekiyor. Bu sorun daha önce oldu. Kendisi milli takımını Göztepe'den daha fazla düşündü. Başka yolu yok, Olaitan sorununu çözmeliyim. Kendisinin 1 buçuk, 2 ay önceki seviyesi iyiydi. Şu an amatör oyuncu gibi oynuyor. Olaitan benim istediğim gibi, kulübümüzün, taraftarımızın istediği gibi oynamalı. Kimsenin gözünün yaşına bakmam bu konuda çok netim" yorumunu yaptı.

'YARATICI OYUNCULAR ALMALIYIZ'

Devre arasındaki transfer dönemini değerlendiren Stoilov sözlerini şu şekilde tamamladı: "Yaratıcı oyunculara ihtiyacımız var. Romulo gibi yaratıcı bir oyuncuyu getirmek için her şeyi yapacağız. Rekabeti artıracağımız değişiklikler yapmalıyız. Bu oyuncuları bulmak için çok sıkı bir şekilde çalışmalıyız. Rekabet ortamı çok önemlidir. Rekabet ortamı sağlanmazsa bazı oyuncular gereğinden fazla konfor alanına girerler. Oyuncular rahat hissetmeye başlarlar. Bu konforu hissetmemelerini isterim."

VOLKAN DEMİREL: YAKALADIĞIMIZ POZİSYONLARI ATABİLSEYDİK BURADAN PUAN YA DA PUANLAR ALABİLİRDİK

Gençlerbirliği'nin başında ilk maçına çıkan teknik direktör Volkan Demirel, "Maçı ikiye bölebiliriz. İlk 15 dakika daha iyi oynayan bir Gençlerbirliği vardı. Daha sonra düşüşümüz oldu ve ofsayttan gelen golle devreye 1-0 mağlup geldik. Oyunu ikinci yarıya taşıdık, son 30-35 dakika bizim üstünlüğümüz ile oynandı. İkiye bir oyunları kenara indirdik ve kenarlardan etkili olduk. Taç atışlarında gayet iyiydik. Yakaladığımız pozisyonları atabilseydik buradan puan ya da puanlar alabilirdik" diye konuştu.

'FİZİKSEL OLARAK GELİŞMELİYİZ'

Takımının fiziksel anlamda gelişmesi gerektiğini belirten Volkan Demirel, "Bugün sahada fiziksel sıkıntılar oldu. Geldiğimden beri 3 antrenman yaptık, bugünkü oyunda ilk yarıda fiziksel olarak düştük. İkinci yarıda direnç ortaya çıkınca pozisyonlar bulduk. Fiziksel olarak yükselmeliyiz. Bugün ligin en organize takımıyla oynadık. Biz de mücadele ettik. Hem oyundan hem oyuncularımın gösterdiği karakterden memnunum. Çok kısa dönemdir buradayım, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir Gençlerbirliği göreceğiz" dedi.

