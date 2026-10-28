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Göztepe deplasmanda 5 maçta 8 puan toplayarak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı geride bıraktı

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Göztepe deplasmanda 5 maçta 8 puan toplayarak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı geride bıraktı
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. İzmir temsilcisi bu performansla Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı geride bırakıp deplasmanda en fazla puan toplayan dördüncü takım oldu.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. İzmir temsilcisi, bu performansıyla Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımları geride bırakarak deplasmanda en fazla puan toplayan dördüncü takım oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezona istediği gibi başlayamasa da son haftalarda aldığı sonuçlarla çıkışa geçti. İlk 6 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılılar, milli ara sonrasında üst üste 3 galibiyet alarak hem yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı hem de sezonun ilk haftalarındaki kötü gidişatını geride bıraktı.

Sezona Samsunspor deplasmanında aldığı 3-3'lük beraberlikle başlayan Göztepe, ardından Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep FK karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İlk galibiyetini almakta zorlanan İzmir temsilcisi, 5. haftada Alanyaspor, 6. haftada ise Çaykur Rizespor ile berabere kaldı. Böylece ilk 6 haftayı galibiyet alamadan tamamlayan sarı-kırmızılılar, milli araya 3 puanla girdi.

Milli aranın ardından deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, rakibini 4-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla moral bulan Göztepe, bir sonraki hafta Kocaelispor deplasmanında da 2-1 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Son olarak Çorum FK'yi sahasında 2-0 mağlup eden İzmir ekibi, iç sahadaki ilk galibiyetini de almış oldu.

Deplasmanda büyük takımları geride bıraktı

İç sahada istediği sonuçları almakta zorlanan Göztepe, deplasmandaki performansıyla ise dikkat çekti. Bu sezon dış sahada oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, hanesine 8 puan yazdırdı. İzmir temsilcisi, bu performansıyla Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımları geride bırakarak ligde deplasmanda en fazla puan toplayan dördüncü takım oldu.

Bu alanda en iyi takım 10 puan toplayarak Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa olurken, dış sahada bir maç eksiği olan Galatasaray ise 9 puanla bu iki takımı takip ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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