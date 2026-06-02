Göztepe'den transfer atağı: Ali Habeşoğlu ve Filip Akdemir ile anlaşma aşamasında
Süper Lig ekibi Göztepe, Bodrum FK'dan Ali Habeşoğlu ve İsveç ekibi Lunds BK'dan Filip Akdemir ile transferde son aşamaya geldi.
Ümit Milli Takım'da da forma giyen pivot santrfor Ali Habeşoğlu için ayrıca RAMS Başakşehir'in de nabız yokladığı, İstanbul temsilcisinin de genç golcüyü kadrosuna dahil etmek istediği kaydedildi. 2025-2026 sezonunun başında 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'da Bodrum FK'ya gelen Ali Habeşoğlu, kariyerinde ilk kez 1'inci Lig'de forma giymesine rağmen çok iyi çıkış yakaladı. Play-Off'lar dahil yeşil-beyazlılarda 41 maça çıkan Ali, 2798 dakika süre alıp 12 gol attı ve 4 asist yaptı. İsveç'te yetişen 20 yaşındaki Filip ise Lunds'ta futbola başladı. Şu an devam eden İsveç 1'inci Lig'inde 9 maça çıkan Filip, 4 gol atarak dikkat çekti.