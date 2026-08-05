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Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar transferini resmen açıkladı

Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar transferini resmen açıkladı
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Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, Bodrum FK'dan 450 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya başarılar diledi.

TRENDYOL Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, 450 bin euro bonservis bedeliyle 1'inci Lig temsilcisi Bodrum FK'dan renklerine bağladığı 24 yaşındaki kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ın imzasını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 2023'ten beri Bodrum FK formasını giyerek bu kulüple Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan oyuncunun transferiyle ilgili, "Gökdeniz Bayrakdar Göztepe'mizde! Kulübümüz, Gökdeniz Bayrakdar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. 23 Kasım 2001 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Gökdeniz, kariyerinde son olarak Bodrum FK forması giydi. Birçok farklı mevkide görev yapabilen Gökdeniz, Süper Lig'de 101 kez forma giyerken, U21 ve U19 Milli Takımlarımızda toplam 15 karşılaşmada görev aldı. Gökdeniz Bayrakdar'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" açıklamasını yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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