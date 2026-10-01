Göztepe'de Ege Yıldırım'ın piyasa değeri 80 bin Euro'dan 1 milyon Euro'ya çıktı

SÜPER Lig'de milli araya 3 puanla 17'nci basamakta giren Göztepe bu sezon takım olarak büyük düşüş yaşarken, bazı futbolcular ise piyasa değerlerini yükseltti. Kaleci Arda Özçimen, genç stoper Ege Yıldırım, sağ bek Arda Okan Kurtulan, orta saha Alex Matos ve sol bek Richard Akonnor verilere göre fiyatlarını katladı. Bu sezon en büyük yükselişi ise 19 yaşındaki savunmacı Ege Yıldırım kaydetti. Altyapıdan yetişip, 2023 yılında Göz-Göz ile profesyonel sözleşmeye imza atan Ege'nin piyasa değeri 80 bin Euro'dan 1 milyon Euro'ya kadar çıktı.

Süper Lig'de savunmada yaşanan ağır sakatlıkların ardından 6 maçta da görev yapan Ege Yıldırım 5 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Toplam 452 dakika süre alan genç savunmacı kısa sürede Süper Lig deneyimi yaşadı. Yine Göztepe'nin altyapısından yetişen kaleci Arda Özçimen'in de değeri 800 bin Euro'ya çıktı. Geçen sezon 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'da kiralık olarak görev yapan 24 yaşındaki eldiven yeniden İzmir ekibine döndü.

ARDA OKAN DAHA DEĞERLENDİ

Yeni transfer Gürcü Luka Gugeshashvili'nin 4'üncü hafta sonunda kadro dışı bırakılmasıyla Arda birinci kaleci oldu. Yaz döneminde transferin gözde isimlerinden olan sağ kanat Arda Okan Kurtulan'ın değeri 8 milyon Euro olarak güncellenirken, yeni transferlerden İngiliz orta saha Alex Matos'un değeri 1.5 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı sol bek Richard Akonnor'un ise 1 milyon Euro olarak belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı