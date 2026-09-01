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Göztepe'de Arda Okan Kurtulan için Galatasaray devrede: 6 milyon Euro teklif

Göztepe'de Arda Okan Kurtulan için Galatasaray devrede: 6 milyon Euro teklif
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Trendyol Süper Lig'de kötü bir başlangıç yapan Göztepe'de, sağ bek Arda Okan Kurtulan için Galatasaray yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılılar 6 milyon Euro teklif ederken, Göztepe yönetimi 8 milyon Euro bekliyor. Taraftarlar ise oyuncu satışlarının durdurulmasını istiyor.

TRENDYOL Süper Lig'de ilk 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip sezona kötü bir giriş yapan Göztepe'de oyuncu satışları bir kez daha gündeme geldi. Son olarak Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'i Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira Culab'a 5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında gönderen Göztepe'de sağ bek Arda Okan Kurtulan'ın adı ciddi şekilde Galatasaray'la anılmaya başladı. Yaz dönemi başında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Onursal Başkan Mehmet Sepil ile Arda Okan transferi konusunda fikir alış verişi yapmıştı.

Ancak transfer o dönem gerçekleşmezken, Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu için bir kez daha devreye girdiği kaydedildi. Transfer sezonun bitimine 4 gün kala iki kulübün görüşmelerini sürdürdüğü kaydedili. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi Göz-Göz yönetimine 6 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Ancak Sport Republic şirketinin 8 milyon Euro gibi bir rakam beklediği iddia edildi. Fenerbahçe altyapısından yetişen Arda geçen sezon Adana Demirspor'dan Göztepe'ye transfer olmuştu. Arda Okan'ın Göztepe'yle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

TARAFTAR TEPKİLİ

Göztepe'de oynanan kötü futbol ve üst üste alınan yenilgilerin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar ise oyuncu satışının durdurulmasını ve kadro kalitesinin bozulmamasını talep etti. Arda Okan'ın bu sezon da takımda kalması yönünde görüş bildiren futbolseverler, yetersiz kadroyla başanının gelmeyeceğini iletti. Göztepe bu sezon Dennis'in yanı sıra as oyunculardan kaleci Lis, Brezilyalı stoper Heliton, Tunuslu sol bek Cherni, Brezilyalı golcüler Guilherme Luiz ve Jeh ile Krastev ile yollarını ayırmıştı. Juan'ın CSKA Moskova'ya transferi ise direkten dönmüştü. Avrupa'da transfer dönemi biterken Juan'ın yaz transfer döneminde Avrupa'ya satılma ihtimali kalmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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