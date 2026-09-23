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Göztepe'de Andre Henrique ilk 6 haftada gol atamadı, 1 asist yaptı

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Göztepe'de Andre Henrique ilk 6 haftada gol atamadı, 1 asist yaptı
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Göztepe'nin Gremio'dan transfer ettiği Andre Henrique, Trendyol Süper Lig'de ilk 6 haftada gol sevinci yaşayamadı. Göztepe bu süreçte 3 puan toplayıp 17. sırada kalırken, 6 maçın tamamına 11'de başlayan ve 400 dakika sahada kalan Henrique yalnızca 1 asist yapabildi.

Göztepe'nin Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'dan kadrosuna kattığı Andre Henrique, ligin ilk 6 haftasında gol sevinci yaşayamayarak taraftarların beklentilerini karşılayamadı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. İlk 6 haftada 3 puan toplayan ve 17. sırada bulunan sarı-kırmızılıların henüz galibiyeti de bulunmuyor. İzmir ekibinde yeni transferlerden de beklenen katkı henüz gelmezken, en büyük hayal kırıklığı ise Andre Henrique'nin performansında yaşandı.

Göztepe'nin iki sezondur kadrosuna katmak istediği ve yaz transfer döneminde Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'dan transfer ettiği Andre Henrique, ilk 6 haftada gol sevinci yaşayamadı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un vazgeçilmez isimlerinden olan 24 yaşındaki oyuncu, 6 maçın tamamına 11'de başladı ve toplam 400 dakika sahada kaldı.

Brezilyalı futbolcu, bu süreçte skor üretme konusunda beklentilerin altında kalırken, sadece 1 asistlik katkı sağlayabildi. Andre Henrique, bu asistini Göztepe'nin 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada yaptı.

Şu ana kadar 2 forvet, 5 orta saha gol attı

Göztepe, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 11 gol kaydetti. Sarı-kırmızılıların gol dağılımında ise orta saha oyuncularının katkısı dikkat çekti. İzmir ekibinde forvet oyuncularından Juan 4 gol atarken, Sinclair Armstrong da 1 kez fileleri havalandırdı. Orta sahada ise Efkan Bekiroğlu 2 gol kaydederken, Alex Matos, Novatus Miroshi, Arda Okan Kurtulan ve Rhaldney 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Göztepe, ilk 6 haftada 11 golünün 5'ini forvetlerinden, 6'sını ise 5 farklı orta saha oyuncusundan buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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