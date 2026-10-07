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Göztepe'de Allan Godoi iyileşti, Eyüpspor maçıyla sahalara dönecek

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Göztepe'de Allan Godoi iyileşti, Eyüpspor maçıyla sahalara dönecek
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Göztepe'de sakatlığı sonrası takımdan uzak kalan Allan Godoi, dünkü idmanla çalışmalara başladı ve Eyüpspor maçıyla sahalara dönecek. Sonko Sundberg, Novatus Miroshi ve Gökdeniz Bayrakdar da iyileşerek milli arada Van Spor FK ve Muğlaspor maçlarında süre aldı.

TRENDYOL Süper Lig'de milli aranın ardından 12 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'ye Allan Godoi müjdesi geldi. Ligin 2'nci haftasında iç sahada Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlanan ve 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan Brezilyalı stoper, takımla çalışmalara başladı. Dün gerçekleşen idmanda uzun süre sonra takıma katılan Godoi'nin tamamen iyileştiği ve Eyüpspor maçıyla birlikte sahalara döneceği kaydedildi.

Godoi'nin yanı sıra sezon başında bu yana sakatlıkla boğuşan Gambiyalı stoper Sonko Sundberg, Tanzanyalı orta saha Novatus Miroshi ve kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar da iyileşti. 3 oyuncu da milli arada oynanan Van Spor FK ve Muğlaspor maçlarında süreler aldı. Tüm sakat futbolcuların iyileşmesinin ardından teknik direktör Stanimir Stoilov da rahat nefes aldı. Göztepe 6 maç sonunda 3 yenilgi ve 3 beraberlik alıp 3 puan topladı ve 17'nci sırada yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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