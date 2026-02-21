Haberler

Göztepe, galibiyet parolasıyla Beşiktaş deplasmanında

Göztepe, galibiyet parolasıyla Beşiktaş deplasmanında
Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi, Avrupa kupalarını hedefleyerek galibiyet parolasıyla maça çıkacak. Sakat oyuncuların iyileşmesiyle takımda moraller yükseldi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Avrupa kupalarını hedefleyen sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi, deplasmanda bu kritik karşılaşmayı kazanarak Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam etmeyi hedefliyor.

Sakat oyuncuların durumu teknik heyeti mutlu etti

Brezilyalı forvetler Juan ve Jeferson'un sakatlıklarını atlattığı, hafta boyunca takımla çalışarak Beşiktaş maçına hazır hale geldiği belirtildi.

Göztepe'de Kayserispor karşılaşmasında maçın son anlarında forma giyebilen sağ kanat Arda Okan'ın da tamamen iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un Beşiktaş deplasmanında Juan ve Arda'ya ilk 11'de görev vermesi, Jeferson'u ise kulübede koz olarak değerlendirmesi bekleniyor. Orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu'nun ise sakatlığı nedeniyle henüz antrenmanlara başlayamadığı ifade edildi.

Dış sahada 14 puan toplandı

Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de deplasmanda 11 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 19 puan topladı. Bu süreçte rakip ağları 13 kez sarsan Göztepe, kalesinde ise 7 gol gördü. Son olarak 6 hafta önce dış saha karşılaşmasında Gaziantep FK'yı mağlup eden Stanimir Stoilov'un öğrencileri, benzer bir performansı Beşiktaş karşısında da sergilemeyi hedefliyor. - İZMİR

