Göztepe Basketbol Takımı'ndan Yeni Sezon Hedefleri

Göztepe Basketbol Başantrenörü Rüçhan Tamsöz, Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, "Kendi sahamızdaki bütün maçları kazanmak isteyeceğiz. Deplasmandakileri de kazanmak isteyeceğiz. Kazandığımız maçlarda evimizi önce cehenneme daha sonra cennete çevirmek istiyoruz. Çok güzel bir sezon bizi bekliyor" dedi.

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesinde çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, kadro planlaması kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken yerli ve yabancı takviyelere de imza attı. Sarı-kırmızılılarda Başantrenör Rüçhan Tamsöz, Onursal Başkan Mehmet Sepil ve Genel Menajer Onur Aksoy, basın mensuplarıyla Gürsel Aksel Stadyumu'nda bir araya geldi. İç sahadaki ve dış sahadaki tüm maçları kazanmak istediklerini vurgulayan Tamsöz, "Kazandığımız maçlarda evimizi önce cehenneme daha sonra cennete çeviriyoruz Aynısını bu sene de devam ettirmek isteriz. Çok güzel bir sezon bizi bekliyor. Tecrübeli yerli yabancı oyuncularımızla gençleri de işin içine katarak güzel bir başarılı bir takım yapıp bu hikayeyi olabildiğince geliştirmek istiyoruz" dedi.

"Altyapıyla ilgili hamleler başladı"

Çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Göztepe Başantrenörü Rüçhan Tamsöz, "Hem yabancı oyuncularımız var hem de tecrübeli oyuncularımız mevcut. Ancak benim için daha da önemli olan, genç oyuncuları bu yapının içine katmak. Bu doğrultuda altyapıyla ilgili hamleler de başladı. Zaman içinde altyapıdan gelen oyuncu sayısını artırarak, bu sürdürülebilir yapının içine onları da dahil etmek istiyoruz. Gayet iyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Ancak buradaki kilit noktanın takım olmak olduğunu düşünüyorum. Takım olmaya başladığımıza inanıyorum; tam anlamıyla takım olduk demeyeyim ama yeni gelenlerle kalanlar, yerliler ve yabancılar bir araya gelmeye başladılar" diye konuştu.

Yaklaşık bir aydır gençlerle antrenman yaptıklarını dile getiren Tamsöz, "İki haftadır tecrübeli oyuncularımız da bize katıldı. İstediğimiz yapıyı kurmaya başladık. Yabancı oyuncularımız da bu yapıya dahil olduklarında az önce başkanımızla da bunu konuştuk her biri, yerlisiyle yabancısıyla, şu an burada olmaktan çok memnun. Şartlardan, salondan, konakladıkları yerden, kulüp imkanlarından ve bize sağlanan şartlardan oldukça memnunlar. Takım başarısı için bence en önemli unsurlardan biri bu. Çünkü tüm şartları iyi sağlayabilirseniz, oyunculardan çok daha fazlasını isteme hakkınız olur. Oyuncularımız da bunun karşılığını şu anda veriyorlar. Yoğun bir yüklenme dönemindeyiz, biraz canlarını yakıyoruz ama bu süreci böyle geçirmek gerekiyor. Önümüzdeki haftadan itibaren hazırlık turnuvalarımız başlayacak ve hazırlık maçlarımızla birlikte nerede olduğumuzu daha net göreceğiz. Henüz işin başındayız ama gidebildiğimiz yere kadar gidip, yapabildiğimiz kadar iyi işler ortaya koyarak, tüm oyuncuları bu sürece katıp bu hikayeyi olabildiğince yukarı taşımak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Onur Aksoy: "Ligin kendi kuralları var"

TBL ve takımın durumu hakkında konuşan Göztepe Basketbol Genel Menajeri Onur Aksoy, "Bu ligin kuralları ve yapısı çok farklı; kendine özgü bir düzeni var. Kuralları olan, çok değişik ve bence çok güzel bir lig burası. Gerçekten çok farklı bir lig. Biz de bu ligin dinamiklerini bildiğimizi düşünüyoruz. Bu doğrultuda oyuncu transferleri gerçekleştirdik. Özellikle yabancı oyuncular da dahil olmak üzere, bu ligi tanıyan isimleri tercih ettik. Uzun oyuncumuz Gueye, bu ligde 6. sezonunu geçirecek. Bu ligde bir şampiyonluğu da var. Kendisi çok tecrübeli bir oyuncu. Kısa oyuncumuz Jordan ise geçen sezon bu ligde oynadı; o da burayı iyi biliyor. Bunlar bizim için çok önemli unsurlar. Çünkü biz bu lige yeni geldiğimiz için, burada daha rekabetçi olabilmek adına bu tür isimlere yönelmenin mantıklı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Mehmet Sepil: "Basketbolda yapılanmanın ortasındayız"

Basketboldaki durumları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise, "Baskette mutlaka, önümüzdeki dönemde yani en üst lige çıktığımızda, bu tür bir yapılanmayı bitirmiş olacağız. Şu an bu yapılanmanın ortasındayız ve basketbolu kendimiz götürüyoruz. Geçen sene, sağ olsun Atakan arkadaşımız bu işi üstlendi, bizi motive etti. 2. Lig'den başladık. Ancak Atakan bu sene biraz yoruldu. Bu sene Atakan yok ama Atakan'la beraber çalışan tüm arkadaşlarımız, divan kurulu ve ekibi, büyük bir özveriyle şu an bizimle beraber. 'Basket yapılanması' dediğimiz süreç sadece altyapı değil; sponsorluğu, geleceği ve tüm yapısıyla basketbolu yeniden kuruyoruz. Şu anda bir isim sponsorumuz yok, ancak mutlaka bir isim sponsoru bulacağız. Bütün bu süreci tamamladığımızda, yapılanmayı hep birlikte görecek ve hızla en üst seviyede oynamaya başlayacağız" dedi. - İZMİR