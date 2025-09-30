Haberler

Göztepe, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Etmektedir

Göztepe, 5 Ekim pazar günü sahasında oynayacağı Başakşehir maçı için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan idman, pas ve top kapma çalışmaları ile başlarken, takım 10'a 10 oyun ile idmanı tamamladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim pazar günü sahasında Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan takım, ikinci bölümde 10'a 10 oyun gerçekleştirerek idmanı tamamladı.

Sarı kırmızılar, 5 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Başakşehir'i konuk edecek.???????

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Spor
