Göztepe, Avrupa devlerini tek tek sollayarak zirveye ulaştı

Göztepe, Avrupa devlerini tek tek sollayarak zirveye ulaştı
Bu sezon şu ana kadar kalesinde sadece 2 gol gören Göztepe, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki birçok takımı geride bırakırken, bu alanda zirveyi Serie A ekibi Roma ile paylaştı. İzmir temsilcisi; Arsenal, Bayern Münih, Real Madrid, Napoli, ve PSG gibi takımları altına aldı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon sergilediği etkileyici savunma performansıyla sadece Türkiye'de değil, Avrupa futbolunda da dikkatleri üzerine çekti.

8 MAÇTA 2 GOL YEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 8 haftada kalesinde sadece 2 gol görerek savunma başarısıyla Avrupa'nın üst düzey 5 liginde yer alan birçok kulübü geride bıraktı.

BİRÇOK AVRUPA DEVİNİ SOLLADI

İzmir temsilcisi; Arsenal, Bayern Münih, Real Madrid, Napoli, ve PSG gibi kendi liglerinde zirvede yer alan takımları geride bırakırken, bu 5 ligdeki tüm ekipler arasında yalnızca Serie A ekibi Roma ile zirveyi paylaştı.

Göztepe, Avrupa devlerini tek tek solladı

GÖZTEPE'NİN YANINA YAKLAŞAMADILAR

Premier Lig lideri Arsenal, şu ana kadar çıktığı 7 maçta kalesinde 3 gol gördü. Bundesliga'nın zirvesinde yer alan Bayern Münih de kalesinde 3 gole engel olamazken, La Liga'da zirvede yer alan Real Madrid ve ikinci sırada bulunan Barcelona' da 9'ar gol yedi. İspanya'da savunma anlamında öne çıkan Villareal ile Real Betis de 8 golle Göztepe'nin gerisinde kaldı.

ZİRVEYİ ROMA İLE PAYLAŞTI

Serie A'da lider konumda bulunan Napoli, kalesinde 9 gol görerek savunma istatistiklerinde geri planda kalırken, Ligue 1'in zirvesindeki Paris Saint-Germain ise 5 gole engel olamadı. Bu alanda dikkat çeken tek takım ise İtalya'dan Roma oldu. Başkent temsilcisi, sadece 2 gol yiyerek Göztepe ile birlikte Avrupa'nın en iyi savunma performanslarından birine imza attı ve zirveyi İzmir ekibiyle paylaştı.

