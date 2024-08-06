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Göztepe, Antalyaspor maçına eksik hazırlanıyor

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Göztepe, Süper Lig'deki ilk hafta müsabakası olan Antalyaspor maçına kısa bir süre kala kaleci ve forvet pozisyonu için henüz beklenen hamleleri gerçekleştirmedi.

Göztepe, Süper Lig'deki ilk hafta müsabakası olan Antalyaspor maçına kısa bir süre kala kaleci ve forvet pozisyonu için henüz beklenen hamleleri gerçekleştirmedi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de, forvet ve kaleci mevkisi için endişeli bekleyiş devam ediyor. Şu ana kadar birçok önemli oyuncuyu kadrosuna katan İzmir ekibi; savunmaya Djalma Silva, Nazım Sangare, Koray Günter, Novatus Dismas Miroshi, orta sahaya Isaac Solet ve Kuryu Matsuki, kaleye ise Ekrem Kılıçarslan hamlelerini yaptı. Bu oyuncular dışında birinci kaleci için geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiralanan ve Süper Lig'e çıkılmasında büyük pay sahibi olan Mateusz Lis'i tekrar kiralamak için harekete geçen İzmir ekibi, şu ana kadar bir sonuç alamadı. Kaleci pozisyonundaki bekleyiş devam ederken forvet pozisyonu için de henüz resmi adımlar atılmadı. Romulo'nun yanına iyi bir golcünün yanı sıra rotasyonda mücadele edecek bir golcünün daha takıma katılacağı yaz dönemi boyunca ifade edilirken, henüz hiçbir hamle gelmedi. Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yöneticilerin, bu bölgelere yapılması planlanan transferleri 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçına yetiştirememesine kesin gözüyle bakılıyor.

Stanimir Stoilov geri döndü

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 3 Ağustos Cumartesi günü Kayserispor'la oynanan hazırlık maçında takımın başındaki yerini alamayan teknik direktör Stanimir Stoilov, dün gerçekleştirilen antrenmanla birlikte takımla birlikte çalışmalara geri döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen 57 yaşındaki Bulgar çalıştırıcının, 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçında saha kenarındaki yerini alacak. Böylece Stoilov, Göztepe'yle birlikte teknik direktör olarak ilk Süper Lig maçına çıkmış olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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