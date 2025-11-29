Haberler

Göztepe, Antalyaspor ile Zorlu Bir Maç Oynayacak

Göztepe, Antalyaspor ile Zorlu Bir Maç Oynayacak
Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk oluyor. İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek Avrupa hedefini sürdürmeyi amaçlıyor. Göztepe'nin kadrosunda sakatlıkları bulunan Ibrahim Sabra yer almazken, Arda Okan geri dönüyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park'ta oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 5. basamakta bulunurken, Antalya temsilcisi ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 14 puanla 12. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, bu zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek Avrupa hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Dış sahada 11 puan topladı

Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de deplasmanda 7 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puan topladı. Bu süreçte rakip ağları 9 kez sarsan Göztepe, kalesinde ise 5 gol gördü. Son dış saha karşılaşmasında Kasımpaşa'yı mağlup eden Stanimir Stoilov'un öğrencileri, benzer bir performansı Antalyaspor karşısında da sergilemeyi hedefliyor.

Göztepe'de Sabra yok, Arda Okan dönüyor

Göztepe'de sakatlığı bulunan Ibrahim Sabra, yarın oynanacak Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Oyuncunun henüz tam olarak iyileşmediği ve sakatlığının sürdüğü belirtildi. Öte yandan, geçtiğimiz hafta Kocaelispor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Arda Okan Kurtalan, Antalyaspor maçıyla birlikte yeniden sahadaki yerini alacak.

Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak

Antalyaspor - Göztepe mücadelesini Balıkesir bölgesi hakemlerinden Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Burak Demirkıran olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
