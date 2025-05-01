Göztepe, Adana Demirspor Maçı için Hazırlıklarını Sürdürüyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara devam ediyor. İzmir kulübü, pas ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda oyun ile idmanı tamamladı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İzmir kulübünün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda sarı-kırmızılılar, pas ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda oyunla idmanı tamamladı.
Göztepe, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Adana Demirspor'un konuğu olacak.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Spor