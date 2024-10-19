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Eyüpspor, Göztepe'yi 1-0 Mağlup Etti

Eyüpspor, Göztepe'yi 1-0 Mağlup Etti
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SÜPER Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 9'uncu hafta mücadelesinde Eyüpspor evinde Göztepe'yi 19'uncu dakikada Ahmed Kutucu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

SÜPER Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 9'uncu hafta mücadelesinde Eyüpspor evinde Göztepe'yi 19'uncu dakikada Ahmed Kutucu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Eyüpspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynan mücadelede Turgut Doman düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Murat Ergin Gözütok yaptı. Eyüpspor karşılaşmaya; "Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Claro, Dubois, Shelvey, Midtsjö, Emre Akbaba, Saiz, Ahmed Kutucu, Thiam" 11 ile çıkarken, Göztepe; "Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Solet, Ahmed Ildız, Matsuki, Djalma, Romulo, Juan" 11 ile sahada yer aldı.

Mücadeleye daha iyi başlayan taraf Göztepe olsa da öne geçen taraf Eyüpspor oldu. 19'uncu dakikada sahneye çıkan Ahmed Kutucu, attığı golle takımını öne geçirdi ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısına Göztepe oyuncu değişikliğiyle başladı. Düşük tempoda devam eden mücadelenin son dakikalarında İzmir ekibi pozisyonlar bulsa da maçta başka bir gol olmadı ve mücadeleyi Eyüpspor 1-0 kazandı. Bu sonuçla Eyüpspor puanını 15'e yükseltirken, Göztepe 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Eyüpspor deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak. Göztepe ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Şamil Ekinci Eyüpspor Futbol Spor

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