Gözler TFF'ye çevrildi! VAR kayıtlarında büyük skandal

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasının tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. 4 karşılaşmaya ilişkin pozisyonların yer aldığı kayıtlarda Göztepe-Eyüspor karşılaşmasının hakemi Yasin Kol ile ilgili çok konuşulacak bir detay göze çarptı ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

PENALTIYI İNCELERKEN YABANCI VAR'I ANLAMADI

Hakem Yasin Kol, 67. dakikada Göztepeli Juan şutunda topun Eyüpsporlu Vezo'ya çarptığı pozisyonu Portekizli VAR hakemi Bruno Esteves'in uyarısıyla izleyerek elle oynama gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. VAR incelemesi sırasında Esteves'in penaltı anlatımını anlayamayan Kol için söz konusu karar diğer hakemler tarafından tercüme edildi.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPOTS

İNGİLİZCE BİLMİYOR MU?

Penaltıda topun başına geçen Romulo, fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirirken VAR'da yaşanan bu olay, hakem Yasin Kol'un İngilizce bilip bilmediği sorusunun yanı sıra birçok yabancı futbolcunun forma giydiği ve yabancı VAR hakemi uygulamasının hayata geçirildiği Süper Lig'de iletişimi nasıl sağlayıp maç yönettiği sorusunu da akıllara getirdi. Öte yandan yaşanan durumla ilgili TFF'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.