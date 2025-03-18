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Gözler TFF'ye çevrildi! VAR kayıtlarında büyük skandal

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Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Göztepe-Eyüpspor karşılaşmasının hakemi Yasin Kol'un ev sahibi takım lehine çaldığı penaltıyı incelediği esnada Portekizli VAR hakemini anlamaması tartışmaları ve Kol'un İngilizce bilip bilmediği sorusunu beraberinde getirdi. Yabancı VAR'ın uygulandığı ve yabancı futbolcuların forma giydiği Süper Lig'de yaşanan bu durum şaşkınlık yarattı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasının tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. 4 karşılaşmaya ilişkin pozisyonların yer aldığı kayıtlarda Göztepe-Eyüspor karşılaşmasının hakemi Yasin Kol ile ilgili çok konuşulacak bir detay göze çarptı ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

PENALTIYI İNCELERKEN YABANCI VAR'I ANLAMADI

Hakem Yasin Kol, 67. dakikada Göztepeli Juan şutunda topun Eyüpsporlu Vezo'ya çarptığı pozisyonu Portekizli VAR hakemi Bruno Esteves'in uyarısıyla izleyerek elle oynama gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. VAR incelemesi sırasında Esteves'in penaltı anlatımını anlayamayan Kol için söz konusu karar diğer hakemler tarafından tercüme edildi.

Gözler TFF'ye çevrildi! VAR kayıtlarında büyük skandalGÖRÜNTÜ: BEIN SPOTS

İNGİLİZCE BİLMİYOR MU?

Penaltıda topun başına geçen Romulo, fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirirken VAR'da yaşanan bu olay, hakem Yasin Kol'un İngilizce bilip bilmediği sorusunun yanı sıra birçok yabancı futbolcunun forma giydiği ve yabancı VAR hakemi uygulamasının hayata geçirildiği Süper Lig'de iletişimi nasıl sağlayıp maç yönettiği sorusunu da akıllara getirdi. Öte yandan yaşanan durumla ilgili TFF'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Gözler TFF'ye çevrildi! VAR kayıtlarında büyük skandal
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZAZA Burak:

ülkenin cumhurbaşkanı ingilizce bilmiyor , hakem bilmemiş çokmu

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

YASİN KOL, CİHAN AYDIN VE MEHMET TÜRKMEN GİBİ FENERLİ OLDUKLARI HERKES TARAFINDAN BİLİNEN HAKEMLERİN DÜDÜKLERİ ASTIRILMALI

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Haber YorumlarıTamOsmanli:

ÇIKDIRACAM ARTIK, BÖYLE BEYİNSİZLİK NEDEN HEP TÜRKİYEDE OLUYOR???

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