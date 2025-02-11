Gözler TFF'nin kararında: Okan Buruk, rekor kıracak

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında kırdığı rekorlara bir yenisini daha eklemek üzere.

TFF'NİN KARARINI BEKLİYOR: REKOR KIRACAK

Okan Buruk, Adana Demirspor maçının tescili sonrası hem Galatasaray hem lig tarihinde 3 puanlı sisteme geçilen 1959 yılından itibaren 22. haftalar sonunda 60 puana ulaşan ilk teknik direktör olacak. Cimbom'un başında kırdığı rekorlarla dikkat çeken deneyimli teknik adam, geçen sezon da bu süreçte topladığı 57 puanla rekorun sahibi olmayı başarmıştı. Buruk, tescilin ardından rekoru geliştirmiş olacak.

ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR

Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında ipi göğüslemeyi başarmıştı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon da mutlu sona ulaşarak üst üste 3. şampiyonluğunu kutlamak istiyor.

LİGDE MAĞLUBİYETİ YOK

Okan Buruk, bu sezon Trendyol Süper Lig'de yenilgi yüzü görmemesiyle dikkatleri çekiyor. Yarıda kalan Adana Demirspor karşılaşmasının sarı-kırmızılı takım lehine tescil edilmesinin ardından 19 galibiyete ulaşacak olan Buruk'un 3 de beraberliği bulunuyor. Deneyimli teknik adam, söz konusu maçlarda 2.73 puan ortalaması yakaladı.