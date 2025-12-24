Haberler

Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ve Adli Tıp Kurumu'nda verdiği uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan ilk görüntü geldi. Saran, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere jandarma ekipleri tarafından hastaneye getirildi.

  • Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktığı için gözaltına alındı.
  • Saran, 'uyuşturucu madde temin etme', 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
  • Adli Tıp Kurumu raporunda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise negatif çıktığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

SADETTİN SARAN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller neticesinde saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

GÖZALTINDAKİ SARAN'DAN İLK GÖRÜNTÜ

Öte yandan, gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü de geldi. Saran, ağlık kontrolünden geçirilmek üzere jandarma ekipleri tarafından hastaneye getirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verilmişti.

Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti.

Saran, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmişti. Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

ATK tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / DHA

Kaynak: Haberler.com / Spor
Haberler.com
