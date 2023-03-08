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Görüşmeler doğrulandı! Lionel Messi'nin yeni adresi futbol dünyasını havalara uçuracak

Spor Haberleri

Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönmenin hazırlığı içinde. Katalan ekibinin Başkanı Laporta'dan gelen açıklamalar heyecanı iyice yükseltti.

Sezon sonu PSG'deki mukavelesi bitecek olan Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönmesi hususunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Arjantinli futbolcu geçtiğimiz haftalarda Barcelona'daki evine gitmiş, eski takım arkadaşlarıyla buluşmuştu. Busquets ve Alba, Messi'nin geri dönmesi için takımdaki pek çok kişinin maaşında fedakarlık yapacağını açıklamıştı.

Görüşmeler doğrulandı! Lionel Messi'nin yeni adresi futbol dünyasını havalara uçuracakLionel Messi'nin babası Jorge Messi

Lionel Messi'nin menajerliğini yapan babası Jorge Messi, bir süredir Barcelona Başkanı Laporta ile görüşme gerçekleştiriyor. Başkan Laporta, yapılan görüşmeleri doğruladı.

Görüşmeler doğrulandı! Lionel Messi'nin yeni adresi futbol dünyasını havalara uçuracak

Goal'e konuşan Laporta, "Jorge ile görüştüğümüz doğru. Messi'yi çok seviyorum ve saygı duyuyorum. PSG'ye de saygı duyuyorum. Transfer için bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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