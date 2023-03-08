Görüşmeler doğrulandı! Lionel Messi'nin yeni adresi futbol dünyasını havalara uçuracak

Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönmenin hazırlığı içinde. Katalan ekibinin Başkanı Laporta'dan gelen açıklamalar heyecanı iyice yükseltti.

Sezon sonu PSG'deki mukavelesi bitecek olan Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönmesi hususunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

EVİNE DÖNMÜŞTÜ

Arjantinli futbolcu geçtiğimiz haftalarda Barcelona'daki evine gitmiş, eski takım arkadaşlarıyla buluşmuştu. Busquets ve Alba, Messi'nin geri dönmesi için takımdaki pek çok kişinin maaşında fedakarlık yapacağını açıklamıştı.

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi

BABASI MASAYA OTURDU

Lionel Messi'nin menajerliğini yapan babası Jorge Messi, bir süredir Barcelona Başkanı Laporta ile görüşme gerçekleştiriyor. Başkan Laporta, yapılan görüşmeleri doğruladı.

"DURUMUNA SAYGIM VAR"

Goal'e konuşan Laporta, "Jorge ile görüştüğümüz doğru. Messi'yi çok seviyorum ve saygı duyuyorum. PSG'ye de saygı duyuyorum. Transfer için bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.