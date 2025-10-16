Haberler

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğü ile parlayan Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla takımın yıldızları arasına girdi. Bu başarıyı göz ardı etmeyen Real Madrid yönetimi, Arda'ya yeni bir sözleşmeye imza attırarak maaşına zam yapmayı planlıyor. İspanyol devi, Arda'nın menajeriyle bu doğrultuda bir görüşme gerçekleştirdi.

Carlo Ancelotti yönetiminde Real Madrid formasını unutan Arda Güler, İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle birlikte küllerinden yeniden doğdu. 20 yaşındaki milli oyuncu, gösterdiği performansla hocasının güvenini boşa çıkarmadı ve takımın yıldızlarından biri oldu.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

İspanyol devi Real Madrid yönetimi de Arda Güler'in bu başarısına kayıtsız kalamayarak harekete geçti. İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, Arda Güler'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. İspanyol kulübünün, milli oyuncuya yeni bir sözleşme imzalatarak gelecek sezondan geçerli olmak üzere ciddi bir zam yapmaya hazırlandığı aktarıldı. Ancak haberde, mevcut maaşına ve zam oranına dair bir bilgiye rastlanmadı.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 16 maça çıkan yıldız oyuncu, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Arda'nın Real Madrid ile sözleşmesi 2029'a dek devam ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Engin Demir:

aynen mbappeden fazla alacakmış ...

