Görüntüler yürek sızlattı! Sorumsuz şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek

İspanya'da Canaria ile maç yapacak Türk Telekom Basketbol Takımı, otobüs şoförünün ihmalkarlığı yüzünden kaza geçirdi. Yolu uzatan ve radyonun sesini kısmayan şoföre uyarı için giden Başantrenör Erdem Can, o esnada sert şekilde frene basılınca başını cama vurdu. Türk Telekom kulübü, baygınlık geçiren ve boyunluk takılan Can'ın tedavisinin üç hafta süreceğini açıkladı. Kulüp Genel Menajeri Önder Külçebaş, "Bilerek frene bastı. Art niyet var. Sorumlusu hesap vermek zorunda" dedi.

EuroCup finalinde Gran Canaria ile karşılaşacak Türk Telekom, İspanya'da kaza geçirdi. Genel Menajer Önder Külçebaş, başantrenör Erdem Can'ın yaralandığı kazaya sebebiyet veren otobüs şoförünün skandal davranışlarını anlattı.

"ART NİYET VAR"

Külçebaş, "10 dakikalık yol, 40 dakika sürdü. İdmana geç kalıyorduk. O sırada radyonun sesini açmaya başladı, sesi kısmasını rica ettik. Hocamız kalkıp sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hoca kafasını cama çarparak boynunu incitti. EuroCup ve Gran Canaria'yı suçlamak istemiyoruz ama burada ne yazık ki art niyet var. Bunun sorumlusu hesap vermek zorunda. Bunun için çalışıyoruz şu anda. Ama umarız en başta hocamız sağlıklı olsun" dedi.

"ÜÇ HAFTA SÜRECEK"

Yaşananların ardından Erdem Can'ın otobüste baygın olduğu anların görüntüsü paylaşıldı. Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, "Hocanın başını vurduğu camın durumu olayın en belirgin özeti oldu. Hocamız; hastanedeki tetkikleri sonrası konakladığı otele ulaşmış, boynunda oluşan ciddi travmanın tedavi sürecinin ise 3 haftayı bulabileceği bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı.