Görüntüler Süper Lig'den: Taraftarlar polise saldırdı

Konyaspor, Trendyol Süper Ligin 15. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından yeşil-beyazlı taraftarlar sahaya inmek isteyince ortalık karıştı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Antalyasporlu futbolcular 1-1 sona eren maçın bitiş düdüğünün ardından tribündeki taraftarına doğru gitmek istedi. Bu sırada yeşil-beyazlı taraftarlar sahaya girmeye çalıştı. Konyasporlu taraftarlara polisler engel oldu.

POLİSE BAYRAK SOPASI VE KOLTUK FIRLATTILAR

Bu esnada Konyasporlu taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine polis, taraftarlara müdahalede bulundu. Müdahale esnasında bazı taraftarlar tribündeki koltukları atarken, polis ekipleri de taraftarları stadyumdan çıkardı.