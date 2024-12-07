Görüntüler Süper Lig'den: Taraftarlar polise saldırdı
Konyaspor'un Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yeşil beyazlı bazı taraftarlar sahaya girmek istedi. Polis olaya müdahale ederken, Konyasporlu taraftarlar bayrak sopası ve söktükleri koltuklarla güvenlik güçlerine saldırdı.
Konyaspor, Trendyol Süper Ligin 15. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından yeşil-beyazlı taraftarlar sahaya inmek isteyince ortalık karıştı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Antalyasporlu futbolcular 1-1 sona eren maçın bitiş düdüğünün ardından tribündeki taraftarına doğru gitmek istedi. Bu sırada yeşil-beyazlı taraftarlar sahaya girmeye çalıştı. Konyasporlu taraftarlara polisler engel oldu.
POLİSE BAYRAK SOPASI VE KOLTUK FIRLATTILAR
Bu esnada Konyasporlu taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine polis, taraftarlara müdahalede bulundu. Müdahale esnasında bazı taraftarlar tribündeki koltukları atarken, polis ekipleri de taraftarları stadyumdan çıkardı.