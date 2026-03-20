Haberler

Görüntüler ortaya çıktı! Genç futbolcuyu ölüme götüren saldırıda çakarlı araç detayı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Ümraniye'de rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında Canbay'ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Olayla ilgili çalışmalar sürerken saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu çakarlı araçların olay yerine geldiği görüntüler oraya çıktı.

  • Kars 36 Spor'un 21 yaşındaki futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı, İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
  • Saldırı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için gittiği stüdyo önünde, çakarlı araçlarla gelen şüpheli veya şüphelilerin ateş açması sonucu gerçekleşti.
  • Olayla ilgili soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.K. için operasyon başlatıldı.

İstanbul Ümraniye'de meydana gelen silahlı saldırıda, Kars 36 Spor'un 21 yaşındaki futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı yaşamını yitirdi. Bayram tatili için İstanbul'a gelen genç futbolcunun ölümü spor camiasını yasa boğdu.

ARABULUCULUK YAPARKEN HEDEF OLDU

İddiaya göre Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için arkadaşlarıyla birlikte stüdyo önüne gitti. Araç içerisinde bekledikleri sırada olay yerine çakarlı araçlarla gelen şüpheliler ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan genç futbolcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OLAYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında çakarlı bir aracın olay yerine geldiği anlar yer aldı.

ŞÜPHELİ KAÇTI, OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.K.'nin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, firari şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

BABA: "OĞLUM İYİLİK YAPARKEN ÖLDÜ"

Acılı baba Cemil Kundakçı, oğlunun iki kişi arasında arabuluculuk yaparken hayatını kaybettiğini belirterek, "Pırıl pırıl bir çocuktu, iyilik yapmak isterken öldü" dedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINDA

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

KALAYCIOĞLU'NUN ANNESİNDEN AÇIKLAMA

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, 2. Sayfa'ya konuştu. Zuhal Kalaycıoğlu, "Kızım Vahap'dan (Canbay) üç kere ayrıldı, hatta bir keresinde çocuğuma kafa attı. O olayın yaşandığı gün kızım Dudulu'da stüdyodaydı. Canbay'ın arkadaşı Yalçın, kızımı arayıp 'Canbay çok kötü, kendini öldürecek' demiş. İlerleyen saatlerde kızım stüdyoda bıraktığı köpeğini almak için oraya geri döndü. O sırada çatışma çıkmış. Kubilay'a çok çok üzüldüm. Bir can gitti." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Kızıltepe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Tarihin en büyük zammı! İşte yeni fiyatlar
Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku

Asensio'ya bu bayramı zehir ettiler!
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

Bir suikast daha! 5 günde 3. üst düzey ölüm
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
Yok böyle gol! Topa dokunmadan 1-0 öne geçtiler

Videoyu izleyenler atılan gole inanamıyor
9 gollü tarihi maça damga vuran kare

Tarihi geceye damga vuran olay