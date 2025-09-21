Görülmemiş olay! Ali Koç'un listesindeki bir ismin adı oy pusulasına yazılmayı unutuldu, oy atamadı

Ali Koç ve Sadettin Saran'ın başkanlık için yarıştığı Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemi devam ederken çok ilginç bir olay yaşandı.

ÖZGÜR PEKER'İN İSMİ UNUTULDU

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Özgür Peker'in pusulada isminin olmadığı ortaya çıktı. Özgür Peker'in adı listede olmasına rağmen, hazırlanan resmi oy pusulalarında unutularak yazılmadığı iddia edildi. Bu durumda Özgür Peker'in oy kullanamadığı ve üyeliğinin divan kurulu tarafından kabul edilmediği dile getirildi.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya ve Selma Altay Rodopman.