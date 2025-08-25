Görme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı Dünya Şampiyonası Hazırlıklarını Aksaray'da Sürdürüyor

Görme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı Dünya Şampiyonası Hazırlıklarını Aksaray'da Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı, Ekim 2025'te Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarını günde çift idman yaparak Aksaray'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sürdürüyor. Antrenör Cihan Kasapgil, takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

GÖRME Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı, 5-11 Ekim 2025 tarihlerinde Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını Aksaray'da sürdürüyor.

Aksaray'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde günde çift idman yapan milliler, taktiksel ağırlıklı çalışıyor. Kadın futbolunda ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacakları belirten Görme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı Antrenörü Cihan Kasapgil, "Milli takımımız yeni oluşturulmuş bir milli takım. 2'nci senemizi yeni doldurduk. Takım olarak ilk defa uluslararası bir organizasyona katılacağız. Ekim ayında Hindistan'da dünya şampiyonası düzenlenecek. 11 sporcu 2 kalecimizle birlikte toplam 13 kişilik genişletilmiş kadroyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu kampın sonunda Dünya Şampiyonası'na katılacak kadromuzu belirleyeceğiz. Orada 8 sporcu ile 2 kalecimiz yer alacak. Hazırlıklarımıza ise günde çift idmanla sürdürüyoruz. Hem teknik taktik hem de sporcularımızın uyum içiresinde birbirine alışması yer alıyor" dedi.

'TÜRK MİLLİ TAKIMI BİR YERE GİDİYORSA, HEDEFİ ŞAMPİYONLUKTUR'

Kadın futbolu açısından yeni bir branş olduğu belirten Kasapgil, "Kadınlarda yeni bir branşız. Erkekler ise görme engeliler de 20 yıldır uluslararası organizasyonlara katılıyorlar. Kadınlarda ise dünyada 3-4 yıldır yeni yeni örgütlenen bir oluşum. 2 yıl önce bizde oluşumu tamamlayıp bu oluşumda yer alarak geç kalmadan başladık. Türkiye milli takıma bir yere giriyorsa, hedefi tabii ki de şampiyonluktur. Bizimde hedefimiz bu şekilde ve ilk deneyiimiz olacak. Bu süreçte iyi bir başarı elde edip ülkemizi armağan etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu

Milyonlarca öğrencinin günlerdir beklediği sonuçlar açıklandı
Hakem Kurulu, üçüncü kez toplandı! İşte memur için ağır basan zam oranı

Kurul, üçüncü kez toplandı! İşte memur için ağır basan zam oranı
Kabine bugün Ahlat'ta toplanıyor! Masada 3 kritik başlık var

Ahlat'ta kritik zirve! Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu sezon bir ilk! Geçen yıl Süper Lig'de olan takıma Amedspor'dan gol yağmuru

Geçen yıl Süper Lig'de olan takıma Amedspor'dan gol yağmuru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.