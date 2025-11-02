Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası Mersin'de Tamamlandı
Mersin'de gerçekleştirilen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası, Türkiye'nin 14 madalya ile dördüncü sırada yer almasıyla sona erdi. Organizasyonda Ukrayna ve Rusya madalya sıralamasında öne çıktı.
Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) işbirliğinde Yenişehir ilçesindeki bir otelde organize edilen şampiyonanın dördüncü gününde final müsabakaları yapıldı.
Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya (tarafsız ülke), Ukrayna, Çekya, Kenya ve Libya adına 100'den fazla sporcunun katıldığı organizasyonda, Türkiye adına 8 milli sporcu yarıştı.
Kadınlar ve erkekler kategorisindeki müsabakalarda "bench press", "squad" ve "deadlift" disiplinlerinde madalya mücadelesi verildi.
Organizasyonda 5'i altın, 1'i gümüş, 8'i bronz 14 madalya kazanan Türkiye, şampiyonayı dördüncü sırada bitirdi.
Müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi.
Şampiyonada Ukrayna (29 altın, 12 gümüş, 2 bronz) ve Rusya (tarafsız ülke) 43'er madalya (24 altın, 15 gümüş, 4 bronz), Türkiye 14 madalya (5 altın, 1 gümüş, 8 bronz), Gürcistan 10 madalya (5 altın, 2 gümüş, 3 bronz), Kenya 15 madalya (2 altın, 6 gümüş, 7 bronz) kazanma başarısını gösterdi.