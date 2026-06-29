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Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası, Mersin'de başladı

Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası, Mersin'de başladı
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5 ülkeden yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla Mersin'de başlayan Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye adına 18 sporcu mücadele ediyor. Organizasyon 3 Temmuz'da sona erecek.

Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası, 5 ülkeden yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla Mersin'de başladı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) işbirliğinde bir otelin etkinlik salonunda organize edilen şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan sporcular mücadele ediyor.

Kadınlar ve erkekler kategorisindeki müsabakalar, "bench press", "squat" ve "deadlift" disiplinlerinde yapılıyor.

Organizasyonda Türkiye adına 18 sporcu ter döküyor.

"İnşallah organizasyonu bol madalyalarla tamamlayacağız"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Genel Sekreteri Serkan Baltacı, AA muhabirine, Mersin'de 28 ülkeden 500'den fazla katılımcıyla 18-21 Haziran'da düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları sonrası paralimpik heyecanın devam ettiği söyledi.

Mersin'in iki yıldır IBSA'ya ev sahipliği yaptığını dile getiren Baltacı, "Müsabakalar başladı. Gayet güzel gidiyor. Görme engelliler halter branşı, oyunlar kapsamında değil. Bedensel engelli halter o programda yer alıyor. Burada biz sadece performansa odaklanmadığımızın mesajını veriyoruz. Burada halter sporuyla ilgilenen görme engelli bireyler de inşallah bir gün paralimpik oyunlarda yer alacak." dedi.

Baltacı, milli sporculardan madalyalar beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milli takımımız gayet hazırlıklı geldi. Geçen yıla göre daha kalabalık bir kafile var. Onlar da gayet mutlu. İnşallah organizasyonu bol madalyalarla tamamlayacağız. Paralimpik harekete tüm katkımız devam edecek. Bugün Mersin'deyiz. Yarın başka ilde olacağız. Türkiye'nin dört bir tarafında olacağız. Buradan hep verdiğimiz bir mesaj var. Son engelli birey evden çıkana kadar çalışmaya devam edeceğiz."

Şampiyona, 3 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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