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Samsunlu Muhammet Şimşek, Avrupa şampiyonu oldu

Samsunlu Muhammet Şimşek, Avrupa şampiyonu oldu
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Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Bench Press ve Powerlifting Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammet Şimşek, 100 kg kategorisinde bench presste 167 kg kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu. Powerlifting genel toplamda ise 635 kg ile gümüş madalya kazandı.

Mersin'de 26 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen Görme Engelliler Bench Press ve Powerlifting Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammet Şimşek, Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Samsun Karadeniz Yıldızı Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Muhammet Şimşek, adını Avrupa şampiyonluğunda bir kez daha yazdırmayı başardı. 100 kg kategorisinde Şimşek, Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Milli Sporcu Muhammet Şimşek, şampiyonanın en çekişmeli anlarının yaşandığı bench presste sırasıyla 160 kg ve ardından 167 kg kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalyayı göğsüne taktı. Çarşambalı sporcu, powerlifting şampiyonasının diğer zorlu etaplarında ise squatta 230 kg, deadliftte ise 238 kg kaldıran Şimşek, genel toplamda elde ettiği Avrupa ikinciliği (gümüş mladalya) ile önemli bir başarı elde etmiş oldu.

Muhammet Şimşek, toplamında tam 635 kilogram kaldırarak, turnuvada milli takım forması altında en yüksek ağırlığı kaldıran isim ünvanını da elde eden Muhammet Şimşek, "Buraya aylardır süren çalışmalarımız ve emeklerimizin sonucu almaya geldik. Samsun'un, Çarşamba'nın ve milli takımımızın sorumluluğunun bilincindeydik. Ay-yıldızlı formayla mücadele etmek benim için her şeye bedel. Bench presste hedefim altındı, çok şükür aldık. Toplamda 635 kilo ile milli takımımızın en yüksek kaldırışını yapmak benim için ayrı bir gurur vesilesi oldu" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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