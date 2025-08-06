Görkem Kütük: Yüzme ile Hayatına Yeni Bir Yön Veren Özel Sporcu

Niğde'de yaşayan mental retardasyon (zeka geriliği) tanısı olan özel sporcu Görkem Kütük, yüzme sporu sayesinde hayatına yeni bir yön verdi.

Görkem Kütük, 2014 yılında başladığı yüzmede azmi ve istikrarıyla hem fiziksel hem de ruhsal olarak büyük gelişim gösterdi, Türkiye çapında pek çok başarıya imza attı. Haftanın beş günü Özel Sporcular Yüzme Başantrenörü Feridun Alış'ın kontrolünde antrenman yaparak disiplinli çalışmasını sürdüren Görkem Kütük, başarılarıyla sadece madalya kazanmakla kalmıyor, özel ihtiyaçlı bireylere ve ailelerine umut ve ilham oluyor. Kariyerine 2016'da bölge şampiyonalarında kazandığı 3 birincilik ve 1 ikincilikle hızlı bir giriş yapan Görkem, aynı yıl kelebek stilinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. 2017'de 2 birincilik, 2019'da ise 1 ikincilik ve 1 üçüncülük madalyası kazanan başarılı sporcu, 2020 yılının şubat ayında düzenlenen bölge şampiyonasında da üçüncü olarak kürsüde yer aldı. Azmiyle özel ihtiyaçlı bireyler için ilham kaynağı olan Görkem Kütük küçük yaştan itibaren yüzdüğünü söylerken yarışlara katıldığını ve yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.

"Görkem bizim göz bebeğimiz"

Özel Sporcular Yüzme Başantrenörü Feridun Alış, Görkem Kütük'ün başarı hikayesine çocukluk yıllarından bu yana tanıklık ettiklerini belirterek, "Görkem çocukluğundan beri burada. Zamanla büyüdü, gelişti ve devletimizin desteğiyle devlet memuru oldu. Yüzmeye de hala severek devam ediyor. Haftada beş gün antrenman yapıyoruz. Yarışmalara, mental kategoride katılıyoruz. Yetenekli, çok uyumlu bir sporcumuz. Sporun, engel gruplarındaki çocuklar üzerinde çok büyük bir motivasyon etkisi var. Aileler de bu değişime birebir şahit oluyor. Biz de elimizden geldiğince destek veriyoruz. Spor sadece motivasyon değil, aynı zamanda sosyal hayata katılım açısından da çok önemli. Her özel çocuğun, en az bir spor dalında yer alması gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Yüzme hem onu, hem bizi hayata bağladı"

Görkem'in annesi Hediye Kütük de oğlunun spora başlamasıyla birlikte yaşadıkları olumlu değişimi anlatarak, "Görkem 24 yaşında ve 14 yaşından beri yüzüyor. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği tüm yarışmalara katıldı. Pek çok birincilik ve ikinciliği var. Severek geliyor antrenmanlara. Antrenörümüzden ve tesisimizden çok memnunuz. Yarışmalarda derece alması onu da bizi de motive ediyor. Yüzmenin sağlık açısından da çok katkısı oldu. Mental ve bedensel gelişim açısından ciddi ilerleme kaydettik. Biz her zaman spordan fayda gördük. Ailelere tavsiyem, çocuklarının durumunu kabul edip bir spor dalına yönlendirsinler. Bıkmadan, usanmadan, inançla destek versinler. Bu çocuklar ilgi ve destekle mutlaka bir yerlere geliyor. Aldığı madalyalar bizi gururlandırdı, onu da hayata karşı motive etti" şeklinde konuştu. - NİĞDE